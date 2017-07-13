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13 июля 17:47

Расходы на реализацию «закона Яровой» возложат на пользователей услуг связи

Профильная комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) предложила переложить часть расходов на реализацию «закона Яровой» на пользователей интернета и сотовой связи

Фото: Travelbook.tv

Профильная комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) предложила переложить часть расходов на реализацию «закона Яровой» на пользователей интернета и сотовой связи. Инициатива РСПП заключается в том, чтобы на законодательном уровне ввести для абонентов услуг связи специальный платеж.

Деньги с этих платежей будут поступать оператору сотовой связи и интернет-провайдеру, которые смогут направлять полученные средства на создание, модернизацию и эксплуатацию систем, необходимых для реализации требований «закона Яровой».

Контроль за денежными средствами будет осуществлять Минкомсвязь, сообщает РБК со ссылкой на комиссию РСПП.

Сумма такого платежа для абонентов может составить 3–5% от его среднемесячного счета за услуги связи. Согласно подсчетам Минкомсвязи, доходы от услуг связи за 2015 год составили 1,672 трлн рублей, а за 2016 год - 1,657 трлн рублей. Таким образом, с абонентов будут взимать 50–85 млрд рублей на реализацию «закона Яровой».

За неуплату специального платежа предлагается установить административную ответственность путем внесения изменений в КоАП.

Напомним, «закон Яровой» или «пакет Яровой» обязывает операторов связи хранить три года информацию о фактах коммуникации абонентов, а организаторам распространения информации в интернете (ОРИ), к которым относят электронную почту, форумы и другие сервисы, позволяющие обмениваться сообщениями через интернет - один год.

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