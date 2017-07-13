Госдума отказалась передавать санкционные товары бедным вместо их уничтожения
Госдума отклонила законопроект, разрешающий передавать малоимущим гражданам продукты из санкционного списка, которые сейчас подлежат уничтожению. Депутаты объяснили свое нежелание принимать документ тем, что он противоречит действующему законодательству
Госдума отклонила законопроект, разрешающий передавать малоимущим гражданам продукты из санкционного списка, которые сейчас подлежат уничтожению. Депутаты объяснили свое нежелание принимать документ тем, что он противоречит действующему законодательству.
Документ был подготовлен еще год назад сенатором Антоном Беляковым. Сенатор предлагал вместо уничтожения продуктов, попадающих под продовольственное эмбарго, передавать их на социально значимые нужды. Беляков отметил, что уничтожение хороших продуктов в условиях кризиса и роста числа бедных является неоправданным решением.
Общественность и оппозиционные депутаты поддержали инициативу сенатора, однако власти высказались против передачи санкционных продуктов малоимущим гражданам. Чиновники аргументировали свою позицию тем, что такие продукты могут быть опасны для здоровья человека.
Думский комитет по экономической политике отметил, что инициатива сенатора противоречит законам «О специальных экономических мерах» и «О таможенном регулировании в РФ». депутаты считают, что реализация данного законопроекта приведет к росту нелегального оборота запрещенных к ввозу товаров.