Следствие хамелеонов
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Хамелеон – ящерица, ведущая древесный образ жизни, способная менять цвет кожи. Цвет кожи хамелеона меняется как под действием внешних раздражителей – температуры, света и влажности, так и в результате голода, жажды, испуга, раздражения и т.д.
Как это ни покажется парадоксальным на первый взгляд, но все перечисленные выше качества в огромной степени подходят сегодня для характеристики подавляющего большинства российских следственных работников. Потому что основная масса российских следователей очень быстро и очень часто меняет свою «окраску» и свою позицию в зависимости от мнения и позиции вышестоящего начальства.
Так уж сложилось исторически, что у нашего отечественного следователя во главе угла стоит не Закон, а «мнение» того или иного должностного лица, не суть исследуемого «дела», а желание угодить очередному начальнику.
Поэтому весь мир давно уже не удивляется тому, что в России постоянно следуют друг за другом очередные «кампании», в результате которых сотни тысяч (а порой – и миллионы) людей направляются по этапу в «места не столь отдаленные». И даже были времена, когда собирались три человечка и выносили, так называемый, «приговор». Который тут же и приводился в исполнение! В результате чего население великой страны сократилось в мирное время почти на 10 миллионов человек!
Но, перед вынесением «приговора» бедолаги обязательно попадали в лапы очередного «хамелеона» в офицерском мундире, который почему-то именовал себя «следователем». Хотя, правильнее было бы именовать этого служаку «палачом»! Потому что эти «следователи-хамелеоны» устраивали своим «подопечным» бесконечные ночные допросы с пытками, побоями и бесчеловечными издевательствами.
И делалось все это не во имя и не по велению Закона, а во имя неких призрачных «идейных соображений»! Или вообще – просто по указаниям вышестоящих начальников!
С тех «памятных времен» прошло всего 80 лет.
Потом, правда, делались попытки осудить зверства этих «упырей». В стране даже наступила эпоха, которая почему-то была поименована «политической оттепелью». Хотя, все прекрасно понимали, что за оттепелью всегда наступает либо настоящая весна, либо возвращаются те же самые морозы.
В принципе, все так и произошло. После «оттепели» опять началась эпоха беззакония. В период которой во главу угла опять ставился не его величество Закон, а некие соображения «государственных интересов» и «идеологической целесообразности».
И опять за работу взялись наши «хамелеончики» в мундирах следователей.
Теперь они, правда, начали действовать более тонко и более изощренно. По ночам допрашивали только в самых крайних случаях. Сами били крайне редко. Предпочитали отдавать это грязное дело на откуп уголовному отребью, в чьи камеры запихивали особо несговорчивых «клиентов». А реальные матерые уголовники за издевательства над ни в чем не повинными людьми не только не получали никаких наказаний. Но, наоборот, имели от тюремного начальства всяческие послабления и дополнительные пайки!
Работали наши «хамелеоны» все «застойные годы» на славу! Десятки тысяч ни в чем не повинных людей были осуждены по совершенно надуманным обвинениям и отправлены за решетку или на поселения.
И вот что характерно. «Следователи-хамелеоны» как правило очень часто работали в тесном контакте с «оборотнями в погонах».
Так было в целом ряде регионов России. Один из наиболее ярких примеров в этом плане – Астраханская область.
Именно там в конце 90-х – начале 2000-х годов развернулась настоящая трагедия, в которую были втянуты практически все правоохранительные органы. Население всей области на протяжении нескольких лет буквально терроризировала некая ОПГ (организованная преступная группировка), которая совершала заказные убийства, ограбления, бандитские нападения и еще массу уголовных преступлений.
Местные «правоохранители» вместе с доблестными следователями начали самую активную борьбу с преступностью! И «борьба» эта велась под флагом весьма актуальной в тот момент политической кампании войны с «ваххабизмом». Доблестными астраханскими «правоохранителями» было «поймано» и (не без помощи столь же «доблестных» следователей) отправлено за решетку и на поселение несколько десятков «преступных элементов». И ни у кого из вышестоящих московских руководителей даже не возникло и тени подозрений в том, почему так легко и просто астраханские полицейские ловят «бандитов», а следователи их удачно «раскалывают»!
Но преступность при этом не снижается, а возрастает!
И только после выхода в свет моей книги «Ваххабит», в которой было в деталях рассказано о том, что реально происходило в далекой от Москвы Астраханской губернии, и о том, кто реально стоял за всеми этими преступлениями, руководство Генеральной прокуратуры России всполошилось. Началась «спецоперация» из Москвы. В результате которой был арестован весь состав астраханского УБОПа (Управления по борьбе с организованной преступностью) во главе с его начальником – полковником Салеховым.
Потом началось следствие! Долгое следствие! Настоящее! В результате чего в 2010 году 7 сотрудников Астраханского УБОПа предстали перед Судом. И были осуждены. Из них трое, во главе со своим бывшим начальником – бывшим полковником Салеховым – к пожизненным срокам заключения. А несколько десятков невинно осужденных по их вине людей, наоборот, были освобождены из мест лишения свободы.
Вот такие случаются метаморфозы!
Но, почему же подобное становится возможным? – Спросите вы.
Ответ на данный вопрос весьма прост. Подобное становится возможным там и тогда, где и когда Закон подменяется чьими-то шкурными или политическими интересами. А следствие поручается не профессионалам, ориентирующимся исключительно на норму и букву Закона, а живущим по принципу «хамелеона», меняющим свою окраску в зависимости от ситуации…
К сожалению, сегодняшние «следователи-хамелеоны» порой кроме записок и указаний своих начальников больше ничего не читают и живут в своем замкнутом мирке. Видимо, опасаясь испортить шкурку. Иначе, они непременно изучили бы опыт своих предшественников. А это им очень бы пригодилось.
Пригодилось бы это следователю Главного Следственного Управления СКР по городу Москве Ф.Г.Сабанову, ведущему «громкое уголовное дело» в отношении выпускника МГУ им. Ломоносова Дмитрия Богатова. Вся «вина» которого заключается в том, что кто-то с его IP-адреса в Интернете распространил некую записку весьма сомнительного содержания, которое было расценено как «экстремистское». Причем подписана эта записка была не Дмитрием Богатовым, а неким «Айратом Башировым» и «эксперты» насчитали в ней не менее двух десятков орфографических и грамматических ошибок. Что, как вы понимаете, весьма не похоже на «творение» выпускника лучшего ВУЗа России. Но, даже это нисколько не смутило нашего «российского Мегрэ».
Видимо, следователь Ф.Г.Сабанов перенял опыт американских спецслужб, активно обвиняющих неких «российских хакеров» во вмешательстве в выборы президента США. А, может быть, даже проконсультировался с кем-то из их представителей. Потому что просто так, на основании лишь одних предположений выдвигать обвинения и сажать человека в тюрьму могут только наши заокеанские «друзья»!
А, возможно, он и получил от них «заказ» постепенно лишить Россию квалифицированных кадров, отправив их все за решетку путем приписки им надуманных обвинений! Тут есть над чем задуматься…
Пригодилось бы изучение опыта своих предшественников и другому «следователю-хамелеону» - старшему следователю Следственного Управления по ВАО СУ СКР по городу Москве З.О.Исаеву.
Этот уникальный «специалист» вообще превзошел сам себя! Он умудрился освободить от уголовной ответственности наркомана и наркодилера, задержанного, как говорится, с поличным, с большим количеством наркотического вещества. И переписал все «преступление» на оперативного сотрудника, осуществлявшего задержание этого преступника!
Подобного не прочитаешь даже в романах Конана Дойля!
Надо же до такого додуматься?! Даже представить себе невозможно, чтобы оперативный сотрудник полиции, молодой начинающий лейтенант, заступивший на дежурство, сидел в Оперативной Части с целым пакетом наркотиков и ждал момента, когда появится подходящий «клиент», которому он «подбросит» эту «наркоту»!
А по материалам «уголовного дела», сляпанного «следователем» Исаевым в отношении лейтенанта Алексея Федорченко, получается именно так!
Невольно возникает вопрос: а где же тут зарыта собака?
Оказывается, все до безобразия просто. Задержанный наркоман оказался бывшим сотрудником ОВД ВАО гор. Москвы. Поэтому на «место происшествия» подозрительно быстро прибыл представитель руководства ОВД ВАО гор. Москвы. И заставил молодого лейтенанта переделать некоторые процессуальные действия. Потом активно «поработали» с вызвавшими на «место происшествия» сотрудниками ДПС и понятыми. В результате всего этого задержанный наркоман очень быстро превратился из подозреваемого в свидетеля. И это при том, что в момент задержания в его крови была обнаружена значительная доза наркотического вещества, а в его вещах – большая партия реального наркотика (гашиша)!
Но, мимикрия нашего следователя Исаева З.О. сработала на все сто процентов! И вот – наркоман и наркодилер гуляет на свободе, а молодой лейтенант-оперативник, задержавший его с поличным, сидит за решеткой!
Зато очень довольны полицейские начальники!
И теория Дарвинизма торжествует! Она еще раз доказала, что всякие гады ползучие способны выживать в любых условиях! Даже, если им для этого приходится менять цвет своей кожи и идти на грубейшее нарушение того, что они поставлены защищать – Закона!
Не мешало бы вспомнить опыт своих предшественников и другим «следственным хамелеонам»! Ведущим сегодня уникальное по своей сути «уголовное дело» Владимира Мелихова – создателя «Музея геноцида российского казачества».
Здесь оказались затронуты уже не только нравственные, но и политические основы жизни нашего общества. Кое-кто опять возжелал повернуть наше общество вспять. К тому состоянию, когда сосед боялся соседа. Когда брат шел войной на брата. Когда страна делилась на «чистых» и «нечистых», правильных и не правильных. Кому-то опять захотелось задавить историческую память народа.
И для этих целей весьма кстати подошли наши «следственные хамелеоны», готовые ради угоды начальству сотворить любое зло!
Только что наш российский лидер Владимир Путин с блеском принимал участие в мировом Форуме ведущих держав «G-20». В ходе этого мирового Форума много говорилось о новых подходах к мировому порядку и установлению законности на планете Земля!
Так, может быть, следует начать данный процесс с 1/6 части этой самой планеты? И первым делом отправить в Кунсткамеру до ископаемых существ – «следственных хамелеонов», способных менять свой цвет кожи в зависимости от настроения вышестоящего начальства и гнусно попирающих все мыслимые нормы реального человеческого Права? И создать на их месте нормальную систему соблюдения Законности и Порядка?
Возможно, тогда кто-нибудь на Земле реально поверит в то, что Россия реально, а не на словах является приверженцем Закона и Справедливости!
Автор – 1-й зам. пред. Всеславянского Комитета, президент Всероссийского Фонда Образования, член Союза писателей Москвы, д.пед.н., д.юр.н., проф.