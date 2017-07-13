Госдума предложила освобождать от тюремного заключения людей с диагнозом Антона Мамаева
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подготовила законопроект об обязательном освобождении тяжелобольных заключенных из мест лишения свободы. Документ был подготовлен в связи с резонансным приговором обездвиженному москвичу
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подготовила законопроект об обязательном освобождении тяжелобольных заключенных из мест лишения свободы. Документ был подготовлен в связи с резонансным приговором обездвиженному москвичу, которого осудили за разбой. одновременно с этим депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился в правительство с просьбой включить диагноз Антона Мамаева в список болезней, с которым человек может быть освобожден из заключения.
Омбудсмен Татьяна Москалькова считает необходимым внести поправки в статью 81 УК РФ, которая разрешает суду освободить от отбывания наказания заключенных, тяжело заболевших после совершения преступления. В случае принятия документа суд будет обязан освобождать из-под стражи людей с тяжелыми заболеваниями.
В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение через депутатов Государственной думы. Сама омбудсмен не обладает правом законодательной инициативы.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, в 2016 году почти каждый четвертый (24,8%) осужденный, попросивший об освобождении по состоянию здоровья, скончался, не дождавшись положительного решения суда. Проблему тяжелобольных заключенных Москалькова назвала «системной».
В свою очередь руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился в правительство с просьбой включить диагноз осужденного инвалида Антона Мамаева (атрофия мышц) в список болезней, с которым человек может быть освобожден из мест лишения свободы.
Депутат просит включить спинальную мышечную атрофию в перечень заболеваний, препятствующих заключению под стражу.
В настоящее время осужденный на 4,5 года за разбой с угрозой применения насилия Антон Мамаев находится на медицинском освидетельствовании. По итогам обследования ФСИН подготовит заключение, на основании которого суд рассмотрит возможность его дальнейшего содержания в СИЗО.
Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов обратился в прокуратуру с просьбой проверить, законно ли возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего Мамаева, который весит всего 18 кг и не может самостоятельно передвигаться.