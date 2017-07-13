Меню
Общество
По чьей вине умирают от голода шахтерские города
Общество
13 июля 07:24

Госдума предложила освобождать от тюремного заключения людей с диагнозом Антона Мамаева

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подготовила законопроект об обязательном освобождении тяжелобольных заключенных из мест лишения свободы. Документ был подготовлен в связи с резонансным приговором обездвиженному москвичу

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подготовила законопроект об обязательном освобождении тяжелобольных заключенных из мест лишения свободы. Документ был подготовлен в связи с резонансным приговором обездвиженному москвичу, которого осудили за разбой. одновременно с этим депутат Госдумы Ярослав Нилов обратился в правительство с просьбой включить диагноз Антона Мамаева в список болезней, с которым человек может быть освобожден из заключения.

Омбудсмен Татьяна Москалькова считает необходимым внести поправки в статью 81 УК РФ, которая разрешает суду освободить от отбывания наказания заключенных, тяжело заболевших после совершения преступления. В случае принятия документа суд будет обязан освобождать из-под стражи людей с тяжелыми заболеваниями.

В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение через депутатов Государственной думы. Сама омбудсмен не обладает правом законодательной инициативы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, в 2016 году почти каждый четвертый (24,8%) осужденный, попросивший об освобождении по состоянию здоровья, скончался, не дождавшись положительного решения суда. Проблему тяжелобольных заключенных Москалькова назвала «системной».

В свою очередь руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился в правительство с просьбой включить диагноз осужденного инвалида Антона Мамаева (атрофия мышц) в список болезней, с которым человек может быть освобожден из мест лишения свободы.

Депутат просит включить спинальную мышечную атрофию в перечень заболеваний, препятствующих заключению под стражу.

В настоящее время осужденный на 4,5 года за разбой с угрозой применения насилия Антон Мамаев находится на медицинском освидетельствовании. По итогам обследования ФСИН подготовит заключение, на основании которого суд рассмотрит возможность его дальнейшего содержания в СИЗО.

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов обратился в прокуратуру с просьбой проверить, законно ли возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего Мамаева, который весит всего 18 кг и не может самостоятельно передвигаться.

Материалы по теме
Минюст заинтересовался судьбой осужденного за разбой обездвиженного москвича
Генпрокуратура проверит приговор обездвиженному москвичу по делу о разбое
Московский суд приговорил к 4,5 годам тюрьмы за разбой полностью обездвиженного мужчину
Сейчас на главной
Горячие новости
Заплати налоги – и отдыхай спокойно
Сотрудники налоговой службы Испании помешали отдыху известного португальского футболиста Криштиану Роналду, которого обвиняют в неуплате налогов на 15 млн евро. Инспекторы остановили яхту, на которой проводил время спортсмен, и провели на судне обыски
Авторская колонка
Следствие хамелеонов
Так уж сложилось исторически, что у нашего отечественного следователя во главе угла стоит не Закон, а «мнение» того или иного должностного лица, не суть исследуемого «дела», а желание угодить очередному начальнику.
Сергей Комков
Горячие новости
Центробанк предупредил о новом вирусе, который похищает данные с чипов банковских карт
Пока случаи мошенничества носят единичный характер, однако специалисты считают, что вирус способен распространиться в считанные дни
Горячие новости
Остаться в живых
В Самаре обнаружили платный нелегальный детский лагерь, где детей учили выживать в экстремальных условиях. В настоящее время лагерь закрыт, а в отношении его владельцев проводится проверка
Горячие новости
Беги, Сережа, беги
Российский бизнесмен и основатель «Евросети» Евгений Чичваркин посоветовал предпринимателю Сергею Полонскому, освобожденному после двух лет ареста, бежать из России. Напомним, что сам г-н Чичваркин давно покинул Россию и обосновался в Великобритании
Интервью
Павел Грудинин

Директор совхоза имени Ленина

«Мы не стали больше производить сельхозпродукции, а стали меньше есть...»
Горячие новости
В Москве продают черешню-убийцу
Москвичи пожаловались на токсичную черешню, которая продается в некоторых городских торговых точках. Пока официально известно о госпитализации с отравлением 10 человек
Горячие новости
Пользователей соцсетей будут штрафовать за недостоверную информацию
«Единая Россия» подготовила законопроект о введении многомиллионных штрафов за отказ удалить «недостоверную информацию и противоправный контент» из социальных сетей.
Горячие новости
У Сергея Полонского истек срок давности
Пресненский суд Москвы вынес приговор бизнесмену Сергею Полонскому по делу о хищении средств дольщиков элитных жилых комплексов в Москве. Прокуратура просила приговорить основателя Mirax Group к 8 годам лишения свободы
Горячие новости
Владимир Путин подарил Валаамскому монастырю яхту «Паллада»
Президент России Владимир Путин во время визита на Валаам подарил монахам яхту «Паллада». О столь щедром подарке для Валаамского монастыря сообщил корреспондент «Коммерсанта» Сергей Цехмистренко
Горячие новости
Вячеслав Мальцев стал фигурантом уголовного
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по экстремистской статье в отношении оппозиционного деятеля Вячеслава Мальцева. Сам Мальцев в настоящее время находится за пределами Российской Федерации
Горячие новости
Высохли фонтаны, лето кончилось нежданно
В Смоленске из-за долгов городской администрации перед поставщиком электроэнергии отключили все фонтаны. Такое решение было принято компанией «Атомэнергосбыт». Долг мэрии оценивается в 165 млн рублей
Горячие новости
Начать зарабатывать никогда не рано
Бывший министр финансов России, а ныне руководитель совета фонда Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил разрешить заниматься бизнесом россиянам, достигшим 14 лет
Авторская колонка
Пилотный проект для свободных людей
Первый звоночек звякнул, когда меня не тормознули гаишники. Всех подряд до единого останавливали, проверяли, а меня почему-то – нет. Я, естественно, обрадовался, даже запел от счастья ...
Ларин Александр
Горячие новости
Кумовство - одна из основ российской государственности
Получателями госконтрактов на организацию мероприятий Министерства культуры РФ являются фирмы, связанные с родственниками и деловыми партнерами главы ведомства Владимира Мединского
правосудие
Слепо-глухое правосудие Ставропольского края
Житель Кочубеевского района, получил три года лишения свободы за изнасилование, которого не совершал. Более того, в момент совершения преступления обвиняемый находился за тридцать километров от места событий
Горячие новости
Я себя не обделил?
Депутаты Законодательного собрания Красноярского края в два раза повысили себе зарплату. Изначально народные избранники планировали поднять зарплаты врачам и библиотекарям, а в итоге позаботились только о своем благосостоянии
Горячие новости
Отдыхающих в России и за границей уравняют в сборах
Российских туристов обяжут платить налог не только на отдых на родных курортах, но и на путешествия за границу. С инициативой ввести выездной сбор выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров