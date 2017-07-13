В Самаре на острове Голодный обнаружили нелегальный экстремальный детский лагерь
В Самаре обнаружили платный нелегальный детский лагерь, где детей учили выживать в экстремальных условиях. В настоящее время лагерь закрыт, а в отношении его владельцев проводится проверка
В Самаре обнаружили платный нелегальный детский лагерь, где детей учили выживать в экстремальных условиях. В настоящее время лагерь закрыт, а в отношении его владельцев проводится проверка.
Детский «экстремальный» лагерь располагался на острове Голодный. В учреждении отдыхали дети в возрасте от 10 до 16 лет. Всего в лагере проживало 20 несовершеннолетних. Ими занимались трое мужчин.
По данным самарской полиции, организаторы детского лагеря не уведомили чиновников о его существовании, а сотрудники не имели педагогического и медицинского образования. Также выяснилось, что лекарства в лагере оказались просрочены, а питание было скудным. На остров детей доставили на пластиковых лодках, не смотря на штормовое предупреждение.
«Несовершеннолетние на острове находились практически без надзора со стороны взрослых, самостоятельно рыбачили с лодок, были предоставлены сами себе», - сообщили в полиции.
Стоимость недели отдыха в этом лагере составляла 7 тысяч рублей.
Всех отдыхающих детей развезли по домам, а организаторам теперь грозит уголовная ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.