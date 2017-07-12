Московские врачи сообщили о массовых случаях отравления токсичной черешней
Москвичи пожаловались на токсичную черешню, которая продается в некоторых городских торговых точках. Пока официально известно о госпитализации с отравлением 10 человек
Москвичи пожаловались на токсичную черешню, которая продается в некоторых городских торговых точках. Пока официально известно о госпитализации с отравлением 10 человек.
Потерпевшая 53-летняя жительница Москвы рассказала, что купила черешню около станции метрополитена «Университет». После употребления ягод, у женщины началась рвота, а затем она потеряла сознание. Женщина рассказала паблику Mash, что вместе с ней в палате лежат еще три человека, которые также отравились черешней.
Столичные медики говорят, что число отравлений черешней за последние несколько дней значительно выросло. Есть даже случаи с летальным исходом.
Так, в подмосковном Наро-Фоминске семья из трех человек обратилась в больницу после употребления клубники и черешни, которые были куплены на местном рынке. 60-летний глава семьи скончался от отравления еще до приезда «скорой помощи».