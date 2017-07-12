Единороссы предложили штрафовать пользователей соцсетей на 5 млн рублей за недостоверную информацию
«Единая Россия» подготовила законопроект о введении многомиллионных штрафов за отказ удалить «недостоверную информацию и противоправный контент» из социальных сетей.
«Единая Россия» подготовила законопроект о введении многомиллионных штрафов за отказ удалить «недостоверную информацию и противоправный контент» из социальных сетей. Штраф для физических лиц предлагается установить в размере 3-5 млн рублей, а для юридических – 30-50 млн рублей.
Автором такого законопроекта стал заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев. Документ он планирует внести на рассмотрение Госдумы 12 июля, сообщает «Интерфакс».
Исаев рассказал, что при работе над документом он руководствовался опытом Германии, где также введены в действие жесткие меры за такого рода правонарушения.
Докумнет Исаева вносит дополнения в статью КоАП о «специальном составе административного правонарушения, устанавливающим административную ответственность за нарушение администратором социальной сети обязанностей, возложенных на него федеральным законом».
Протоколы о нарушениях, как сказано в записке, должен будет составлять «орган в сфере контроля и надзора в области связи, информтехнологий и массовых коммуникаций», то есть Роскомнадзор.
Автор документа отметил, что администрации социальных сетей должны сами следить «за чистотой отношений внутри ресурса».
«Даже не пытайтесь понять. Что это значит, кто эти администраторы, как они могут создать «круглосуточно работающий орган», который бы в течение суток удалял и блокировал информацию. А главное - с какой стати фейсбук с твиттером должны будут это делать (давай уже честно, наконец, похороним отечественные сервисы, променявшие свободу слова на музыку с картинками). Создается очередной бессмысленный закон, который будет (не) работать так же, как (не) работают реестры блогеров, ограничения для поисковиков и т. д. Зато «патриотизм» депутатов-держиморд заметят из Кремля», - прокомментировал очередную инициативу по ведению ценуры в интернете экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.