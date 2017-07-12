Владимир Путин подарил Валаамскому монастырю яхту «Паллада»
Президент России Владимир Путин во время визита на Валаам подарил монахам яхту «Паллада». О столь щедром подарке для Валаамского монастыря сообщил корреспондент «Коммерсанта» Сергей Цехмистренко
Президент России Владимир Путин во время визита на Валаам подарил монахам яхту «Паллада». О столь щедром подарке для Валаамского монастыря сообщил корреспондент «Коммерсанта» Сергей Цехмистренко.
Журналист также рассказал об охране, которая сопровождала главу государства во время его поездки на Валаам. По его словам, на остров вместе с журналистами ехала «группа людей в штатском с оружием на боку в кобуре», также была организована водная охрана, в том числе и в лице дайверов.
Владимир Путин посетил Валаам в день церковного празднования памяти валаамских чудотворцев преподобных Сергия и Германа. Глава государства присутствовал на торжественной литургии в Спасо-Преображенском соборе Валаамского монастыря. Праздничное богослужение провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В связи с приездом высокопоставленных гостей воздушное пространство над Валаамом было закрыто. В то же время, остров перед приездом главы государства «зачищать» от паломников не стали.