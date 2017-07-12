Покинувший Россию Вячеслав Мальцев стал фигурантом уголовного дела об экстремизме
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по экстремистской статье в отношении оппозиционного деятеля Вячеслава Мальцева. Сам Мальцев в настоящее время находится за пределами Российской Федерации
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по экстремистской статье в отношении оппозиционного деятеля Вячеслава Мальцева. Сам Мальцев в настоящее время находится за пределами Российской Федерации.
Пресс-секретарь движения «Русский марш» Денис Романов сообщил, что Мальцеву инкриминируют статью «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России».
Дело против Мальцева связано с созданием «экстремистского» сообщества «Артподготовка». В минувший вторник сотрудники правоохранительных органов провели обыски «народном доме» Мальцева в подмосковной деревне Лохино, изъяли аппаратуру и атрибутику движения.
Вячеслав Мальцев уехал из России 4 июля из-за опасений ареста по экстремистскому делу. По некоторым данным, оппозиционера заранее об этом предупредили «лояльные» сотрудники правоохранительных органов.
До этого Мальцев был задержан за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции во время антикоррупционной акции 26 марта в Москве. После задержания у оппозиционера случился сердечный приступ, тем не менее, суд арестовал его на 15 суток.