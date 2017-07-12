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Общество
12 июля 00:29

В Смоленске из-за долга мэрии в 165 млн рублей отключили все фонтаны

В Смоленске из-за долгов городской администрации перед поставщиком электроэнергии отключили все фонтаны. Такое решение было принято компанией «Атомэнергосбыт». Долг мэрии оценивается в 165 млн рублей

Фото: Smolensk-i.ru

В Смоленске из-за долгов городской администрации перед поставщиком электроэнергии отключили все фонтаны. Такое решение было принято компанией «Атомэнергосбыт». Долг мэрии оценивается в 165 млн рублей.

В пресс-службе администрации Смоленска подтвердили, что задолженность города в лице СМУП «Горводоканал» за электроэнергию составляет 165 млн рублей. В мэрии пояснили, что фонтаны пришлось выключить, чтобы избежать отключения холодной воды в социальных учреждениях.

«Решение об отключении фонтанов было принято, чтобы не допустить наращивания задолженности МУП «Горводоканал» перед «Атомэнергосбытом» и избежать ситуации, когда придется отключать холодное водоснабжение в социальных учреждениях», - цитирует заявление чиновников администрации «Интерфакс».

Сейчас власти города решает вопрос об изыскании средств на погашение задолженности перед поставщиком.

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