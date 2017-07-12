В Смоленске из-за долга мэрии в 165 млн рублей отключили все фонтаны
В Смоленске из-за долгов городской администрации перед поставщиком электроэнергии отключили все фонтаны. Такое решение было принято компанией «Атомэнергосбыт». Долг мэрии оценивается в 165 млн рублей
В Смоленске из-за долгов городской администрации перед поставщиком электроэнергии отключили все фонтаны. Такое решение было принято компанией «Атомэнергосбыт». Долг мэрии оценивается в 165 млн рублей.
В пресс-службе администрации Смоленска подтвердили, что задолженность города в лице СМУП «Горводоканал» за электроэнергию составляет 165 млн рублей. В мэрии пояснили, что фонтаны пришлось выключить, чтобы избежать отключения холодной воды в социальных учреждениях.
«Решение об отключении фонтанов было принято, чтобы не допустить наращивания задолженности МУП «Горводоканал» перед «Атомэнергосбытом» и избежать ситуации, когда придется отключать холодное водоснабжение в социальных учреждениях», - цитирует заявление чиновников администрации «Интерфакс».
Сейчас власти города решает вопрос об изыскании средств на погашение задолженности перед поставщиком.