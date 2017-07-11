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11 июля 16:47

Получателями подрядов Минкультуры оказались фирмы, связанные с родственниками Мединского

Получателями госконтрактов на организацию мероприятий Министерства культуры РФ являются фирмы, связанные с родственниками и деловыми партнерами главы ведомства Владимира Мединского

Получателями госконтрактов на организацию мероприятий Министерства культуры РФ являются фирмы, связанные с родственниками и деловыми партнерами главы ведомства Владимира Мединского. На государственных подрядах эти фирмы заработали с 2014 года 106,3 млн рублей. Об этом говорится в расследовании антикоррупционного центра партии «Яблоко».

Эксперты антикоррупционного центра «Яблока» выявили 12 госзакупок, организатором которых являлось либо само Минкультуры, либо подведомственные ему бюджетные учреждения, либо подчиненный министерству Ростуризм. Торги проводились на работу секции «Туризм» на Петербургском экономическом форуме, конференцию по военно-исторической реконструкции в Крыму, фестиваль «Кавказские игры» в Назрани и ярмарку народных промыслов в рамках фестиваля в Сочи.

Тендеры Минкультуры выиграли компании «Медиа-консалтинг», «СВ Дот.Ру», «Стратегические коммуникации» и «Медиа-арт». Борцы с коррупцией считают, что все эти компании связаны друг с другом через общих руководителей.

Владелец «Медиа-консалтинга» Елена Кречетова является приятельницей министра Мединского и возглавляет фонд целевого капитала Российского военно-исторического общества (председатель – Мединский).

Все указанные компании имеют общий телефон, который совпадает с номером еще двух фирм, связанных с ближайшим окружением министра культуры. Речь идет об ООО «Инновационные технологии» и ЗАО «Корпорация «Я»», учрежденные бывшим бизнес-партнером главы Минкульта Егором Москвиным.

Гендиректором и владельцем «Инновационных технологий» является супруга министра культуры Марина Мединская. ЗАО «Корпорация «Я»» является рекламным агентством, основанным самим Мединским в 1992 году. 69% акций в фирме принадлежат отцу министра Ростиславу Мединскому.

Борцы с коррупцией отметили, что «подобные связи и сговор господрядчиков» явно свидетельствуют о том, что глава Минкультуры оказывает преференции для своего окружения. В министерстве в беседе с РБК заявили, что информация о картельном сговоре «не соответствует действительности».

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