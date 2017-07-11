Слепо-глухое правосудие Ставропольского края
Двадцатиоднолетний житель Кочубеевского района, Марат Ажбиев, получил три года лишения свободы за изнасилование, которого не совершал. Более того, в момент совершения преступления он находился за тридцать километров от поселка, в котором это произошло. Несмотря на показания тридцати свидетелей, отрицательные результаты экспертизы и признание старшего брата, который находился в самом центре событий, ставропольская Фемида в лице судьи районного суда Евгения Макаренко осудила ни в чем не повинного парня
Эта история наглядно демонстрирует насколько искажено само понятие «правосудие» в России. Любому человеку, изучившему это уголовное дело, все происходящее может показаться настоящим абсурдом, бредом. Ведь изначально по подозрению в изнасиловании должны были задержать старшего брата Марата Ажбиева, Мурата. Ведь он действительно был в поселке в тот вечер, действительно привез потерпевшую в дом, где все это случилось. Но, даже его показания, данные в ходе судебных заседаний, не заставили судью раскрыть глаза и посмотреть на всю эту ситуацию объективно. Не впечатлили судью и рассказы 30 свидетелей, которые утверждали, что Марат Ажбиев не мог находиться в поселке в ту ночь. Многочисленные противоречия в объяснениях самой потерпевшей, в частности то, что описание одного из мужчин, якобы совершивших с ней насильственные действия, совершенно не совпадет с внешностью Марата Ажбиева. Словом, это уголовное дело может быть использовано как пособие судебных и следственных ошибок. Адвокат Ажбиева Марата, Загид Махмудов, уверен, что эта история, начавшаяся с простой халатности и желания сотрудников полиции поставить себе «плюсик» за раскрытие тяжкого преступления, впоследствии превратилась в намеренную акцию, направленную на осуждение невиновного человека, так как никому из должностных лиц, причастных к этому делу, не хотелось признавать свои ошибки и тем более отвечать за них, учитывая время, которое провёл Ажбиев Марат за решёткой, ожидая приговора суда.
Злой рок
Несчастья начали преследовать семью Ажбиевых-Энгаличевых с июля 2015 года. Одного из сыновей, Тимура, сбила машина. Молодой человек получил тяжелейшие травмы. Врачи не давали никаких прогнозов, жизнь Тимура висела на волоске. Виновник аварии был известен. Им оказался житель краснодарского края Денис Шаронин. Экспертиза признала, что в результате аварии молодому человеку был нанесен тяжкий вред здоровью. Но виновник ДТП не понес наказания. По словам родственников, за все время пока Тимур пролежал в больнице города Горячий Ключ, к нему ни разу не пришли сотрудники полиции, не опросили его. После многократных жалоб возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). И на этом все.
Тимур пролежал в больнице более месяца. После чего его перевели в ЦРБ Кочубеевского района. Родственники по очереди дежурили у постели молодого человека. Братья Марат и Мурат также ухаживали за Тимуром, сменяя друг друга. И все бы хорошо, но события 2 августа 2015 года разделила жизнь семьи надвое.
Встреча на дороге
В этот день Марат Ажбиев сменил старшего брата Мурата в больнице. И вместе с другом остался дежурить на ночь. Мурат же отправился на автомобиле друга на вокзал, чтобы приобрести билеты в Адлер (оба брата там работали). На обратном пути они подобрали на трассе Наталью Черепанову. По словам Мурата, женщина была в состоянии алкогольного опьянения, сказала, что голодна, и ей некуда идти. Молодые люди пожалели ее взяли с собой. В эту ночь в доме одного из жителей аула, Карамурзинского Сулеймана Кувашава, собралась компания мужчин, которые отмечали праздник – день ВДВ. Мурат с другом привезли Черепанову в этот дом. Как потом рассказывали свидетели, женщина быстро «влилась» в компанию и выпивала наравне с мужчинами.
Соседка Кувашева и ее внучка видели Наталью Черепанову днем, около 15 часов. Она была в состоянии сильного алкогольного опьянения «или под чем-то», как потом рассказали свидетели. Женщина не могла понять, где находится и уточняла у них адрес.
Соседка утверждает, что помощи женщина не просила и следов побоев на ее лице она не заметила. После того, как Черепанова уточнила адрес, она вернулась в дом к мужчинам, которых потом обвинила в изнасиловании и избиении.
Перепутали братьев
Согласно показаниям, которые Черепанова давала в ходе предварительно следствия и на суде, она ехала из Карачаево-Черкесии, где ей обещали работу, но не сложилось. Она голосовала на дороге, где ее подобрал «бородатый парень». По ее словам, они обещали доставить ее до места назначения, но вместо этого завезли в незнакомое ей место, а потом насильно удерживали в доме, где над ней по очереди надругались несколько человек, ее били и оскорбляли.
По словам Мурата, он не имел с Черепановой никаких контактов и ушел домой около 8 часов утра. Тем ни менее, потерпевшая Черепанова утверждала, что человек, который ее привез, также ее насиловал. Она описала его как «мужчину лет 30, темноволосого, с овальным лицом и бородой». Мурат Ажбиев под это описание подходил, а его младший брат Ажбиев Марат, нет. По словам родных и многочисленных свидетелей, Мурат постоянно носит бороду и у него овальное лицо.
- «Но полиция Мурата особо не искала», - рассказывает сестра Мурата и Марата, Эртухан Энгалычева. – «Брат спокойно вернулся на работу в Адлер. И только 7 августа, когда Тимура выписали, и Марат привез его домой, к нам приходил участковый».
Однако, неожиданно для всех, полиция стала интересоваться младшим братом, Маратом, который, явно не подходил под описание данное Натальей Черепановой. Но, молодому человеку нечего было скрывать. Он сам пришел к следователю, рассказал, что во время «совершения преступления» его в ауле не было и тому есть масса свидетелей. Чтобы окончательно убедить следователя в своей непричастности, молодой человек сдал на анализ биологический материал.
После этого Марат спокойно уехал на работу. И вернулся в аул только в ноябре, чтобы забрать паспорт. А 10 ноября 2015г. его задержали и предъявили обвинение по статье 131 УК РФ (изнасилование).
- «Брата обвинили в изнасиловании женщины, которую он в глаза не видел», - говорит Эртухан. – «Он никогда не был в доме Кувашевых. Впервые мой брат увидел Черепанову на опознании. А перед этим, следователь предъявил ей фото брата и она его якобы узнала. Хотя внешне они с Муратом вообще не похожи».
По словам сестры Мурата и Марата, следователь Давыдов пытался склонить семью Ажбиевых к своеобразной сделке. Дескать, пусть Мурат признает вину и младшего брата отпустят.
- «Следователь сказал мне: Не все ли равно, кто из твоих братьев будет сидеть?» – возмущена сестра обвиняемого.
Еще большее недоумение и шок у семьи вызвало заявление непосредственного начальника следователя Давыдова, руководителя Кочубеевского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю, Дереглазова Д.Н., который, встретив в коридоре следственного комитета Эртухан, сказал ей, что следствию прекрасно известно, что Марата в доме не было. Но они не могут его выпустить просто так. Им нужно, чтобы к ним пришел Мурат и признался в изнасиловании. Тем самым начальник следственного отдела признал, что Марат Ажбиев фактически является заложником.
Свидетелями этого разговора стали родственники и друзья Марата и Мурата.
Мурат утверждает, что не трогал Наталью Черепанову. И двое других обвиняемых, Артур Кувашев и Мухадин Ляув, говорят, что Черепанова вступила с ними в половую связь добровольно. Более того, она на этом заработала. Мужчины пополнили ей счет мобильного телефона, купили сигареты и дали деньги.
Их словам вполне можно поверить. Даже если оставить в сторону личность Натальи Черепановой, которая из-за злоупотребления спиртными напитками в 31 год выглядит на все 40, нигде не работает, не имеет постоянного места жительства и прописки, была судима за кражи и неоднократно подвергалась административным арестам. Как не обратить внимание на то, что «вырвавшись» из дома, где ее «били и насиловали», она не попросила помощи у соседей, не осталась ждать приезда полиции в безопасном месте, а вернулась обратно в общество мужчин.
Адвокат Марата Ажбиева, Загид Махмудов, пытался обратить внимание следствия и суда на эти факты. По его словам, Черепанова, находясь в доме, могла выбраться через окно и убежать в тот момент, когда мужчины за ней не наблюдали, но не сделала этого. Когда выдалась возможность выйти на улицу, она спокойно покинула дом, а затем также спокойно туда вернулась.
- «Ведь если верить показаниям потерпевшей Черепановой Н. И. о том, что в этом доме её били, насильно удерживали и изнасиловали несколько человек, по логике вещей, она не должна была возвращаться в этот дом, после того как ей удалось покинуть его и она уже находилась в безопасном месте в окружении людей, которые могли ей помочь. Вместо этого, без никакой на то особой необходимости, она опять пошла в этот дом, где как она утверждает, что её били, душили и насиловали, что не совсем отвечает здравому смыслу и однозначно указывает на то, что никаких опасений у неё не было и никого она в этом доме не боялась».
Осудили невиновного
Помимо того, что сотрудники полиции «взяли» не того брата, в ходе следствия было допущено множество других грубейших нарушений. Загид Махмудов очень подробно описывает их в своих многочисленных жалобах в надзорные органы.
- «От самой Черепановой ровным счетом ничего не зависело, начиная с того, будет ли она писать заявление об изнасиловании или нет, заканчивая тем, сможет ли она кого-то опознать», - говорит Загид Махмудов. – «Уроженка Красноярского края, ранее судимая, злоупотребляющая спиртным и ведущая асоциальный образ жизни, она совершенно случайно оказалась в Ставропольском крае и попала в лапы Кочубеевских «правоохранителей». Черепанова находилась в полной власти сотрудников Кочубеевского ОМВД и следователя Кочубеевского межрайонного следственного управления Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю, Давыдова. Выдвинутое против Марата Ажбиева обвинение было построено на одном лишь его незаконном опознании по фотографии. Попав в своеобразную ловушку Черепанова могла показать на того, кого ей укажут опера и следователь».
По словам адвоката, в ходе доследственной проверки Наталья Черепанова была неоднократно подвергнута административному аресту. Сначала на сутки, потом на 11 и следом еще на 7 суток. Адвокат уверен, что это было сделано для того, чтобы держать Черепанову на «коротком поводке», запугать и подавить ее волю, как с целью получения от неё нужных показаний, так и для того, чтобы она не дай бог не отказалась от них в последующем.
Кроме того, согласно материалам дела, изначально Черепанова об изнасиловании не заявляла. Когда она впервые позвонила в полицию, не понимая своего местонахождения, она рассказала о конфликте между ней и неизвестным. Заявление об её изнасиловании она написала только после общения с работниками полиции.
Загид Махмудов рассказывает, следователь Давыдов даже алиби Марата Ажбиева проверять изначально не хотел. И лишь после многократных обращений и ходатайств нехотя вынужден был начать проверку.
- «Более того, показания допрашиваемых свидетелей искажались. То, что не устраивало следователя, в протокол вообще не вносилось», - отмечает Махмудов. – «Так, например оператор АЗС Светлана Юрина, видела в ту ночь Мурата, на своей заправке, в ходе разговора с которым парень сообщил ей, что подобрал на дороге девушку и едет с ней в аул. Она хотела дать показания, но ее начали запугивать, обещали завести уголовное дело за дачу ложных показаний. А потом и вовсе предложили порвать протокол с ее показаниями. Всё это данный свидетель рассказывала в судебном заседании, однако судья даже не отразил её показания в приговоре, то есть вообще не упомянул, что данный свидетель допрашивался в судебном заседании.
Со стороны защиты в суде выступили 30 свидетелей. Люди разного возраста, пола, социального статуса, многие даже не будучи знакомы друг с другом указывали на то, что Марата Ажбиева не было и не могло быть в ауле в тот день, так как он находился в больнице, где ухаживал за своим тяжелобольным братом.
Казалось бы, весомыми доказательствами невиновности Марата Ажбиева могли бы стать показания санитарки ЦРБ Елены Новиковой. Женщина рассказала, что лично закрыла дверь неврологического отделения больницы, в котором дежурила, в 20:00 на ключ, после чего он находился у нее. А в шесть часов утра она открыла дверь. Она своими глазами видела в палате Тимура двоих молодых людей Марата Ажбиева и Магомеда Мерова. Женщина уверена, что они провели у постели пациента всю ночь.
На непричастность Марата указывали также результаты генетических судебных экспертиз (ДНК) из которых следовало, что ни на одном из представленных экспертам объектах, со следами биологического происхождения, не были обнаружены биологические следы принадлежащие Марату Ажбиеву, к слову, биологических следов его старшего брата Мурата также обнаружено не было.
По словам Загида Махмудова, органы предварительного следствия, опасаясь ответственности за содержание под стражей невиновного человека, ни при каких обстоятельствах не собирались выпускать Марата Ажбиева из-под стражи, они намеревались довести это дело до суда и добились этого.
Напрасно родственники надеялись, что судья во всем разберется, с Марата снимут все обвинения и отпустят домой. Судья не захотел поверить показаниям 30 свидетелей, не счел нужным опереться в оправдательном приговоре на результаты экспертиз, не принял во внимание и другие доказательства невиновности Ажбиева Марата. Зато сбивчивым, противоречивым речам Натальи Черепановой, которая изначально не могла точно сказать, сколько человек ее насиловали 3-е, 4-веро или 15, суд поверил. Марату Ажбиеву дали три года колонии. Сейчас Ажбиевы надеются на апелляцию. Марату осталось сидеть около года, но для него самого и его родных важно доказать его невиновность и восстановить справедливость.
P.S. Вскоре после вынесения приговора по делу Марата Ажбиева судья Макаренко подал в отставку.
По материал издания - StopHapTV