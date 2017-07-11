Московский суд приговорил к 4,5 годам тюрьмы за разбой полностью обездвиженного мужчину
Тимирязевсий суд Москвы приговорил 28-летнего жителя Москвы Антона Мамаева к 4,5 годам лишения свободы за вооруженный разбой. При этом Мамаев страдает редким недугом, в результате которого он полностью обездвижен
Тимирязевсий суд Москвы приговорил 28-летнего жителя Москвы Антона Мамаева к 4,5 годам лишения свободы за вооруженный разбой. При этом Мамаев страдает редким недугом, в результате которого он полностью обездвижен.
Москвичу еще в детстве был поставлен диагноз «спинальная мышечная атрофия», из-за которого он полностью обездвижен и весит около 18 килограмм.
Антон Мамаев не может самостоятельно даже пошевелиться, однако суд признал его виновным в похищении мотороллера. Медики до вынесения приговора говорили, что подсудимый не сможет прожить и месяца в тюремном заключении. Тем не менее, судья Сергей Галкин назначил ему 4,5 года лишения свободы. Сейчас Мамаев находится в тюремной больнице СИЗО «Матросская тишина».
Согласно материалам следствия, Мамаев вместе с напарником похитили мотороллер у двух взрослых мужчин, один из которых служил в спецназе. Дело было возбуждено по статье «Разбой». Мамаеву было предъявлено обвинение в нападении с целью хищения с угрозой применения насилия.
«Московский комсомолец» сообщает, что в реальности дело обстояло по-другому. Мамаев и его сопровождающий Василий купили у знакомых мотороллер, чтобы потом перепродать его и немного заработать. Спустя некоторое время после совершения сделки к ним пришли сотрудники полиции. Как оказалось, продавцы мотороллера написали заявление о хищении транспортного средства.
Согласно приговору суда, обездвиженный молодой человек угрожал прострелить потерпевшим ноги, затолкать в багажник и вывезти в лес, «покалечить, отрезать уши, выколоть глаза и пристрелить».
Антон Мамаев считает, что заявление было написано из-за давней неприязни к нему потерпевших, так как они часто занимали у него деньги и не возвращали долг.
Сейчас Мамаев находится в больничном отделении СИЗО «Матросская тишина». Тюремные врачи видят такого пациента впервые и не знают, что с ним делать. В ближайшее время арестанта должны перевести в обычную больницу для обследования.
Председатель Общественного совета при ФСИН Елена Зеленова отметила, что в перечне заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, содержатся болезни нервно-мышечного синапса и мышц «с прогрессирующим течением, а также паралитические синдромы, сопровождающиеся стойкими нарушениями двигательных функций, приводящими к значительному ограничению жизнедеятельности». Правозащитница надеется, что в скором времени Мамаева освободят.