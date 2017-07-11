Футболиста Александра Кержакова могут привлечь к ответственности за браконьерство
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков может оказаться фигурантом дела о браконьерстве. Поводом для разбирательства стали фотографии с рыбалки в Карелии, которые известный футболист разместил в своем аккаунте Instagram
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков может оказаться фигурантом дела о браконьерстве. Поводом для разбирательства стали фотографии с рыбалки в Карелии, которые известный футболист разместил в своем аккаунте Instagram.
В День рыбака, 9 июля, Александр Кержаков опубликовал снимок с уловом и подписал фотографию: «Лосось в Онеге есть!».
После публикации фотографий управление Росрыболовства по республике Карелия в настоящее время проводит проверку по факту незаконной ловли лосося.
В ведомстве отметили, что ловля озерного лосося в Карелии и Вологодской области запрещена. Нарушение правил добычи водных биологических ресурсов по статье 8.37 КоАП РФ наказывается административным штрафом от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий ловли, сообщает «Карелинформ».
«Это надо эту рыбу взять, взвесить, посмотреть, замерить, и по таксам высчитать ущерб. Мы начнем сейчас проверять эту информацию, выйдем на Кержакова, спросим где он поймал эту рыбу. Если скажет, что в Карелии или Вологде, то тогда будем его привлекать (к ответственности)», - пояснили в Росрыболовстве.