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10 июля 15:34

Московских чиновников и силовиков обвинили в борьбе против обманутых дольщиков

Обманутые участники долевого строительства обвинили московские власти и следственные органы в том, что они объединились в борьбе с дольщиками. Такие претензии к представителям власти высказала представитель группы дольщиков недостроенного ЖК

Фото: Sport.znak.com

Обманутые участники долевого строительства обвинили московские власти и следственные органы в том, что они объединились в борьбе с дольщиками. Такие претензии к представителям власти высказала представитель группы дольщиков недостроенного жилищного комплекса «Академ Палас» в Москве Лора Митт. Теперь активистка жалуется на угрозы, которые поступают от неизвестных.

В начале июля в Госдуме состоялись слушания, в ходе которых депутаты рассматривали жалобы обманутых участников долевого строительства. На заседании выступила член рабочей группы по проблемам дольщиков Лора Митт, которая раскритиковала московские власти и Следственный комитет. Из-за этого выступление Митт не включили в сводку «Парламентской газеты».

Представитель обманутых дольщиков ЖК «Академ Палас» передала спикеру Госдумы Вячеславу Володину папку с компроматом на столичных чиновников и силовиков. В «красной папке» собраны документы по 12 московским объектам, о бездействии чиновников по отношению к дольщикам или об откровенной коррупции в области долевого строительства.

В беседе с «Открытой Россией» Лора Митт рассказала о том, как комитет Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) и СКР обманывают дольщиков и оставляют их без права на собственность. В документах, которые были переданы спикеру Госдумы, указано «какой конкретно чиновник на каком конкретно объекте коррумпирован».

Лора Митт рассказала, что следователи включают в списки потерпевших подставных дольщиков, в результате чего настоящих обманутым дольщикам не хватает место в реестре Москомстройинвеста. В итоге «настоящие» дольщики вытесняются и теряют свои квартиры.

Такая схема затрагивает минимум 12 жилищных комплексов в столице, сама схема действует около 10 лет.

Лора Митт привела в пример ситуацию с дольщиками дома по адресу Рублевское шоссе, 18. Земля под домом принадлежит Минобороны РФ. Несколько лет назад соинвесторы жилья оплатили свои квартиры, но их передали в собственность другим гражданам – генералам российской армии. Новый министр обороны Сергей Шойгу распорядился, чтобы обманутым дольщикам построили новое жилье и выделил 196 гектаров в Москве. В реальности же под застройку поступило только 95 га. Г-жа Митт отметила, что в «красной папке» есть документы, свидетельствующие о том, что московские чиновники «украли 101 гектаров земли», а дольщиков Рублевского шоссе, 18, опять обманули.

Обманутые дольщики ранее направили коллективное письмо в Генеральную прокуратуру  с требованием проверить главу Москомстройинвеста Константина Тимофеева на причастность к правонарушениям долгостроев.

Лора Митт в свою очередь сообщила, что после ее выступления в Госдуме, ей стали поступать угрозы от неизвестных. В этой связи она попросила Вячеслава Володина взять активистов под защиту. «Мы надеемся, что федеральная власть в лице Путина, Володина, Чайки и Бастрыкина нас защитит», - заявила активистка.

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