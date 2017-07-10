Пляжный сезон в Москве и Подмосковье откроется после 22 июля
Синоптики порадовали жителей Москвы и области сообщением о скором открытии пляжного сезона. В этом году из-за холодного лета пляжный сезон начнется после 11 июля, когда в столицу начнет возвращаться тепло
Синоптики порадовали жителей Москвы и области сообщением о скором открытии пляжного сезона. В этом году из-за холодного лета пляжный сезон начнется после 11 июля, когда в столицу начнет возвращаться тепло.
Специалисты центра погоды «Фобос» сообщили, что «природа сжалится над москвичами и во второй половине июля вернет украденное лето».
Тепло начнет возвращаться 11 июля. Во вторник дневная температура прогреется до 25 градусов. До конца текущей рабочей недели возможны кратковременные дожди, но температура не опустится ниже 22 градусов.
В предстоящие выходные в столичном регионе начнет формироваться область повышенного атмосферного давления, которая перейдет в самостоятельный антициклон, что принесет летнюю и сухую погоду. Это означает, что воздух прогреется до 22-27 градусов. Температура воды повысится до 19-21 градусов.
«То есть купальный сезон с опозданием на 50 суток может быть открыт к следующим выходным - 22-23 июля», - сообщили синоптики.