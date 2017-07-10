Гости «Нашествия» из-за дождей застряли в грязи. Эвакуировать их пришлось сотрудникам МЧС
Гостям ежегодного рок-фестиваля «Нашествие», который проходил в Тверской области, пришлось воспользоваться помощью МЧС России, чтобы покинуть мероприятие. В связи с обильными дождями место проведения фестиваля превратилось в грязевое болото
Гостям ежегодного рок-фестиваля «Нашествие», который проходил в Тверской области, пришлось воспользоваться помощью МЧС России, чтобы покинуть мероприятие. В связи с обильными дождями место проведения фестиваля превратилось в грязевое болото.
Дождями были размыты фестивальные площадки, дорога и парковки. В итоге автомобилистам пришлось ждать помощи единственного тягальщика. Посетители мероприятия также пожаловались в социальных сетях, что организаторы не предпринимали каких-либо попыток, чтобы исправить ситуацию.
Позднее на помощь водителям, застрявшим в Конаковском районе, пришли спасатели МЧС России. В пресс-службе ведомства сообщили, что после второго дня фестиваля на проезжую часть с парковки было эвакуировано несколько сотен машин.
Сотрудники МЧС работали в круглосуточном режиме. На месте проведения рок-фестиваля работали 2984 человека и 128 единиц техники.
«С помощью аварийно-спасательной техники сотрудники МЧС России оказывают помощь населению и в целях недопущения затора вытаскивают застрявшие транспортные средства обратившихся граждан. Планируется применение техники повышенной проходимости, в том числе снегоболотохода «Бобр»», - говорится в официальном сообщении ГУ МЧС.