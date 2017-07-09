«Новая газета» сообщила о массовой казни «без суда и следствия» подозреваемых в экстремизме
В Чечне сотрудники силовых ведомств ликвидировали 27 человек, которые могли быть причастными к нападению на полицейских в Грозном в декабре 2016 года. О массовой казни подозреваемых сообщает «Новая газета»
В Чечне сотрудники силовых ведомств ликвидировали 27 человек, которые могли быть причастными к нападению на полицейских в Грозном в декабре 2016 года. О массовой казни подозреваемых сообщает «Новая газета».
По данным издания, после нападение боевиков на сотрудников грозненской полиции в конце 2016 года в республики прошли массовые облавы, в ходе которых были задержаны десятки подозреваемых. Казнь предполагаемых боевиков состоялась в ночь на 26 января 2017 года.
«Новая» отмечает, что как минимум две фамилии убитых схожи с фамилиями задержанных после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. По данным издания, общее число убитых может превышать 50 человек.
«Эти люди были задержаны в ходе нескольких спецопераций, проведенных в Чечне после 17 декабря 2016 года. Им не предъявлялось никаких официальных обвинений. В отношении этих людей, как, собственно, и в случае с геями, скорее всего, было принято решение о ликвидации. И приказ был приведен в исполнение», - пишет издание.
«Новая газета» утверждает, что задержания подозреваемых в экстремизме не оформлялись официально, а самих задержанных держали в подвалах и подсобных помещениях отделов полиции.
Журналисты передали информацию о ликвидации подозреваемых в экстремизме уполномоченному по правам человека при президенте РФ Татьяне Москальковой.
Нападение на полицейских в Грозном было совершено 17 декабря 2016 года. Группа вооруженных людей напала и убила одного полицейского. Затем нападавшие угнали машину правоохранителя и на ней сбили сотрудника ДПС. «Кавказский узел» тогда сообщил, что подозреваемых расстреляли, а глава республики Рамзан Кадыров назвал эту информацию «гнусной ложью».