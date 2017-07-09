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09 июля 10:55

Россиянам в День семьи и верности предложили оформить развод с 30%-й скидкой

В России 8 июля отметили День любви, семьи и верности. Этот семейный праздник был учрежден в память о святых Петра и Февронии, которых называют покровителями семьи и брака в православной традиции

В России 8 июля отметили День любви, семьи и верности. Этот семейный праздник был учрежден в память о святых Петра и Февронии, которых называют покровителями семьи и брака в православной традиции.

Примечательно, что именно в День семьи и верности чиновники предложили россиянам скидку на оформление развода. Соответствующая информация появилась на портале государственных услуг.

Пользователи сайта получили письма на электронную почту, в котором предлагается расторгнуть брак со скидкой в размере 30%. «Что характерно, в День семьи и верности», - прокомментировала в Facebook пользователь Мария Крылосова.

Впрочем, скидку портал Госуслуг предлагает и на регистрацию брака, замену водительского удостоверения, оформление транспортного средства и т.д., сообщает Znak.com.

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