Россиянам в День семьи и верности предложили оформить развод с 30%-й скидкой
В России 8 июля отметили День любви, семьи и верности. Этот семейный праздник был учрежден в память о святых Петра и Февронии, которых называют покровителями семьи и брака в православной традиции
В России 8 июля отметили День любви, семьи и верности. Этот семейный праздник был учрежден в память о святых Петра и Февронии, которых называют покровителями семьи и брака в православной традиции.
Примечательно, что именно в День семьи и верности чиновники предложили россиянам скидку на оформление развода. Соответствующая информация появилась на портале государственных услуг.
Пользователи сайта получили письма на электронную почту, в котором предлагается расторгнуть брак со скидкой в размере 30%. «Что характерно, в День семьи и верности», - прокомментировала в Facebook пользователь Мария Крылосова.
Впрочем, скидку портал Госуслуг предлагает и на регистрацию брака, замену водительского удостоверения, оформление транспортного средства и т.д., сообщает Znak.com.