Московские власти не собираются прекращать работы по благоустройству улиц
Московские власти сообщили, что программа по благоустройству «Моя улица», на которую каждый год тратятся миллиарды рублей, не имеет сроков и будет вестись бесконечно. Чиновники отметили, что хороший хозяин всегда наводит порядок
Московские власти сообщили, что программа по благоустройству «Моя улица», на которую каждый год тратятся миллиарды рублей, не имеет сроков и будет вестись бесконечно. Чиновники отметили, что хороший хозяин всегда наводит порядок, поэтому благоустройство в столице никогда не закончится.
«Меня часто спрашивают, когда закончится программа «Моя улица». Отвечаю: никогда», - заявил вице-мэр по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, выступая на Московском урбанистическом форуме.
«Хороший хозяин в доме всегда наводит порядок, со своими детками, младшими, старшими. Мы с вами - хозяева нашей Москвы. Эта наша работа на благо Москвы будет бесконечной», - добавил вице-мэр, слова которого приводит агентство «Москва».
Напомним, в первые программа по благоустройству московских улиц стартовала в 2015 году. Власти рапортуют, что в рамках программы уже было благоустроено 100 улиц.
Согласно данным сайта госзакупок, только в 2017 году мэрия столицы потратит на ремонт дорог и тротуаров в центре города более 15 млрд рублей. Чиновники обещают, что ремонт дорог, из-за которого движение транспорта по Садовому и Бульварному кольцу сильно затруднено, завершится к концу августа.
Вице-мэр и глава Департамента транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в 2018 году ремонтные работы уже не будут такими масштабными и не приведут к затруднениям в движении транспорта.