К аэропорту «Внуково» подали иск на 30 млн рублей по делу об авиакатастрофе 2014 года
Муж французской бортпроводницы, погибшей в результате авиакатастрофы во «Внуково» в 2014 году, подал иск на 30 млн рублей против московского аэропорта. Патрик Вервел подал иск в формате уголовного дела, возбужденного по факту крушения частного самолета
Муж французской бортпроводницы, погибшей в результате авиакатастрофы во «Внуково» в 2014 году, подал иск на 30 млн рублей против московского аэропорта. Патрик Вервел подал иск в формате уголовного дела, возбужденного по факту крушения частного самолета.
О поданном иске к «Внуково» сообщил РБК адвокат Александр Карабанов, который защищает фигуранта дела об авиакатастрофе – водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко.
Крушение бизнес-джета во «Внуково» произошло в октябре 2014 года. Частный борт президента французской компании Total Кристофа де Маржери разбился во время взлета. Самолет задел снегоуборочную машину, которая находилась на взлетно-посадочной полосе.
В результате крушения погибли три члена экипажа. Все погибшие – граждане Франции.
Фигурантами дела о катастрофе являются помимо Владимира Мартыненко ведущий инженер аэродромной службы аэропорта Владимир Леденев, руководитель полетов аэропорта «Внуково» Роман Дунаев, а также диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова.