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08 июля 09:44

К аэропорту «Внуково» подали иск на 30 млн рублей по делу об авиакатастрофе 2014 года

Муж французской бортпроводницы, погибшей в результате авиакатастрофы во «Внуково» в 2014 году, подал иск на 30 млн рублей против московского аэропорта. Патрик Вервел подал иск в формате уголовного дела, возбужденного по факту крушения частного самолета

Фото: Teleguide.ru

Муж французской бортпроводницы, погибшей в результате авиакатастрофы во «Внуково» в 2014 году, подал иск на 30 млн рублей против московского аэропорта. Патрик Вервел  подал иск в формате уголовного дела, возбужденного по факту крушения частного самолета.

О поданном иске к «Внуково» сообщил РБК адвокат Александр Карабанов, который защищает фигуранта дела об авиакатастрофе – водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко.

Крушение бизнес-джета во «Внуково» произошло в октябре 2014 года. Частный борт президента французской компании Total Кристофа де Маржери разбился во время взлета. Самолет задел снегоуборочную машину, которая находилась на взлетно-посадочной полосе.

В результате крушения погибли три члена экипажа. Все погибшие – граждане Франции.

Фигурантами дела о катастрофе являются помимо Владимира Мартыненко ведущий инженер аэродромной службы аэропорта Владимир Леденев, руководитель полетов аэропорта «Внуково» Роман Дунаев, а также диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. ​

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