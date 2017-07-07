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07 июля 07:15

Российские туристы жалуются на плохой сервис турецких курортов

Российские туристы, которые после перерыва вернулись на турецкие курорты, пожаловались, что местный сервис стал «уже не тот». На снижение качества обслуживания пожаловались около 40% отдыхающих

Фото: Stayoneday.ru

Российские туристы, которые после перерыва вернулись на турецкие курорты, пожаловались, что местный сервис стал «уже не тот». На снижение качества обслуживания пожаловались около 40% отдыхающих.

Онлайн-издание Hotline.travel провело опрос, по результатам которого выяснилось, что все больше россиян недовольны качеством услуг на турецких курортах. Ранее для российских граждан Турция была своего рода идеальным местом для отдыха с учетом соотношения «цена - качество».  

Туристы, которые из года в год останавливаются в одних и тех же отелях, жалуются, что «шведский стол» в турецких отелях стал намного беднее, уборка номеров хуже, а многие услуги стали платными.

«Турецкий рынок просел не только в России, но и в других странах. Соответственно, отели снижают цены. За счет чего можно компенсировать снижение цен отеля? Разумеется, только за счет снижения расходов. Соответственно, снижается действительно уровень сервиса. Нельзя сказать, что бросается в глаза, но, в общем, чувствуется», - сообщил в эфире «Коммерсант FM» заместитель правления совета директоров холдинга Jet Travel Максим Приставко.

Напомним, что прошлым летом Турция понесла большие убытки из-за отсутствия на местных курортах российских туристов. В рамках антитурецких санкций, введенных из-за сбитого в Сирии российского самолета, туроператорам было запрещено продавать путевки в эту страну, а чартерное авиасообщение было отменено.  

После открытия турецкого направления местный турбизнес для привлечения российских отдыхающих значительно снизил цены на путевки.

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