Московские чиновники выселили бывших беженцев из квартир без решения суда
Московские власти выселили без соответствующего решения суда беженцев из бывших советских республик. Беженцы проживали в Солнцевском районе Москвы в доме № 3 на Домостроительной улице
Московские власти выселили без соответствующего решения суда беженцев из бывших советских республик. Беженцы проживали в Солнцевском районе Москвы в доме № 3 на Домостроительной улице.
Решение о выселении людей, которые бежали из бывших республик СССР от внутренних конфликтов, приняли чиновники из Департамента городского имущества Москвы.
Когда мэром Москвы был Юрий Лужков, несколько домов в микрорайоне Востряково назначили для временного проживания беженцев. Гражданам выдавали направления на вселение, но некоторым предоставляли жилье и без направления.
Затем владельцы направлений на вселение через суд оформляли договор социального найма, граждане без справок оформиться так и не смогли, так как в Федеральной миграционной службе (ФМС) постоянно этот процесс откладывали. При этом за это время люди успели получить гражданство РФ и вырастить детей.
В августе 2016 года ФМС упразднили, и Департамент горимущества решил выселить бывших беженцев в связи с отсутствием у них необходимых документов.
Андрей Баласанян рассказал «Открытой России», что его выселили из квартиры, где он прожил 18 лет вместе с матерью. Основанием для выселения стала запись в реестре недвижимости о том, что квартира числится пустой. Теперь у мужчины остались только российский паспорт без прописки и квитанции об оплате ЖКХ.
Андрей Баласанян написал обращение в правительство Москвы, заявление в Департамент городского имущества и жалобу на сотрудников полиции в местное ОВД. Пока представители власти на его жалобу не ответили.