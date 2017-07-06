Меню
Общество
Михаил Гуцериев строит новую «розничную» империю накапливая долги
Общество
06 июля 17:28

На телеканале «Матч-ТВ» появятся платные программы

Российский спортивный телеканал «Матч-ТВ» объявил о появлении платного контента. По словам генерального продюсера телеканала Тины Канделаки, платные программы пока появятся в качестве эксперимента

Фото: Mos.news

Российский спортивный телеканал «Матч-ТВ» объявил о появлении платного контента. По словам генерального продюсера телеканала Тины Канделаки, платные программы пока появятся в качестве эксперимента.

Сама г-жа Канделаки отметила, что положительно относится к модели pay-per-view, когда пользователи платят за разовый просмотр того или иного контента.

«Модель pay-per-view все хотят развивать, но не забывайте, что культура платить в нашей стране находится в зачаточном состоянии, все хотят потреблять бесплатно. В мире легко можно представить, что бои с участием топовых спортсменов купят по pay-per-view. Но в России я сейчас не могу себе представить, что бой с участием Федора Емельяненко мы покажем за деньги по этой модели, потому что нас проклянут все, вы же понимаете», - заявил продюсер телеканала в интервью RNS.

Телеканал «Матч ТВ» входит в одноименный холдинг субхолдинга «Газпром-медиа». Телеканал начал работу осенью 2015 года.

Материалы по теме
Первый канал уличили в использовании ботов для привлечения новых зрителей
Уволенные сотрудники «Культуры» попросили проверить руководство телеканала на коррупцию
Церемонию вручения ТЭФИ перенесли на осень из-за сбоя во время голосования
Сейчас на главной
Авторская колонка
Следствие в ночную смену
Похоже, Россия реально вступила в полосу тяжелых социальных испытаний. И находится буквально на грани мощнейшего социального взрыва. Потому что все правоохранительные структуры в государстве заработали на полную мощь. В несколько смен.
Сергей Комков
выселение из квартиры
Обеспечил – выселяй
Жительница Белгорода Елена Кузюбердина более 10 лет своей жизни отдала службе в МЧС. Страшная авария, в результате которой она получила серьезные травмы, вынудила ее уволиться из рядов спасателей. Напрасно женщина надеялась, что ведомство о ней позаботиться и не оставит ее в сложной ситуации.
Бизнес
Главу «Россетей» вывели за «штат»
Наверное, только в нашей стране судьбу руководителя огромного государственного монополиста, превратившего вверенную ему компанию в самый настоящий «вертеп коррупции», можно обсуждать не в смысле «сядет – не сядет», а еще с перспективой, что сесть он может не в тюрьму, а в новое мягкое кресло какой-нибудь другой госструктры.
Горячие новости
Кто не забивает, тот не ест
Футболисты национальной сборной России останутся без премиальных за участие в Кубке Конфедераций, который прошел в июне текущего года в российских городах. Наши футболисты, напомним, одержали победу только в одном из трех матчей группового тура
Горячие новости
Вокруг Медведева сплошные воры
Чиновникам во время заседаний в здании российского правительства вместо ручек стали выдавать карандаши. В аппарате правительства объяснили, что ручки часто воруют, а вот карандаши чиновников не интересуют
Горячие новости
Жителей «хрущевок» расселят по промзонам
Рабочая группа в Госдуме перед окончательным принятием законопроекта о реновации жилого фонда (документ уже принят и подписан президентом) рассмотрела 91 предложение от москвичей, чьи дома попали в список под снос
Горячие новости
Москвичей предупредили об осеннем похолодании
Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что уже в пятницу, 7 июля, дневная температура воздуха понизится до 15-16 градусов. Аналогичная погода сохранится и в субботу. Ночная температура составит +10 градусов
Экономика
«Удельное княжество подмосковное»
Мусорных полигонов, мешающих людям нормально существовать, по стране сотни, если не тысячи – но подмосковная свалка в Кучино наиболее «прославившаяся». Официальная причина – некуда вести мусор. Неофициальная – среди владельцев оффшоров, активно работающих в «мусорном секторе», могут притаиться действующие чиновники из Подмосковья.
Горячие новости
Москвичам нет места ни на дорогах, ни в метро
Московские власти, которые на протяжении нескольких лет пытаются пересадить горожан с личных автомобилей на общественный транспорт, теперь решили «высадить» лишних пассажиров из метрополитена
Горячие новости
Водители возмутились автономерами серии «Х***ЕР178»
Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу отказалось от выдачи государственных автомобильных номеров серии «Х***ЕР178». Такие номера поступили в некоторые отделы Госавтоинспекции, однако из-за жалоб водителей их пришлось отозвать
Горячие новости
Банк «Открытие» лишили возможности привлекать средства из бюджета
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило рейтинг банка «ФК Открытие» до уровня «ВВВ-» с прогнозом «Стабильный». С новым рейтингом банк не сможет привлекать средства федерального бюджета
Горячие новости
Подарки – это не взятки
Руководство ставропольской полиции разрешило представителям бизнеса дарить квартиры сотрудникам органов внутренних дел. В министерстве не увидели в такой практике нарушения антикоррупционного законодательства
Авторская колонка
Такое вот патриотическое изнасилование
Фонд двоюродного племянника Путина предложил выпускникам сделку. Мы вас не забираем в армию, а взаимен отбираем возможность уехать из России. Впрочем, дадут подписать этот «социальный договор» не всем ...
Гудков Дмитрий
Горячие новости
На футбол денег не жалко
Российские власти выделили из федерального бюджета 600 млн рублей на 262 бесплатных поезда для футбольных болельщиков в рамках проведения Кубка Конфедераций по футболу. Поезда курсировали между городами, которые принимали у себя матчи турнира
Горячие новости
Молодежи напомнили о долге перед Родиной
Российские власти могут запретить выезд из страны талантливой молодежи. С такой инициативой выступил Русский академический фонд, который возглавляет двоюродный племянник президента России Роман Путин
Горячие новости
Должникам упростят выезд за границу
Российским гражданам с долгами разрешат выезд за границу. Послабление коснется только тех граждан, чьи долги не превышают 30 тысяч рублей. Сейчас такой порог установлен на уровне 10 тысяч рублей
Горячие новости
Москвичи предпочитают не платить за ЖКХ
Жители Москвы оказались самыми злостными неплательщиками за коммунальные услуги среди жителей других регионов. Средняя задолженность жителей российской столицы за ЖКХ составляет 62 тысячи рублей
Горячие новости
Очевидное - невероятное
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве оборонную промышленность, с гордостью рассказал о том, что отечественным специалистам удалось создать самолет, «который летает». Вице-премьер имел в виду новый лайнер МС-21 (Магистральный самолет XXI века)