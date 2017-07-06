Российских футболистов оставили без премиальных за участие в Кубке Конфедераций
Футболисты национальной сборной России останутся без премиальных за участие в Кубке Конфедераций, который прошел в июне текущего года в российских городах. Наши футболисты, напомним, одержали победу только в одном из трех матчей группового тура
Футболисты национальной сборной России останутся без премиальных за участие в Кубке Конфедераций, который прошел в июне текущего года в российских городах. Наши футболисты, напомним, одержали победу только в одном из трех матчей группового тура и не вышли в поей-офф.
«У футболистов сборной были предусмотрены премиальные за выход из подгруппы Кубка конфедераций. Ничего не получат», - сообщил вице-премьер и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко, слова которого приводит «Р-Спорт».
В групповом туре сборная России под руководством Станислава Черчесова одержала победу со счетом 2:0 над Новой Зеландией, а затем потерпела поражения от «Португалии (0:1) и Мексики (1:2).
Кубок конфедераций-2017 прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Победителем турнира стала сборная Германии. Серебро досталось сборной Чили, а бронза – Португалии.