Госдума не стала запрещать московским властям переселять жителей «хрущевок» в промзоны
Рабочая группа в Госдуме перед окончательным принятием законопроекта о реновации жилого фонда (документ уже принят и подписан президентом) рассмотрела 91 предложение от москвичей, чьи дома попали в список под снос
Рабочая группа в Госдуме перед окончательным принятием законопроекта о реновации жилого фонда (документ уже принят и подписан президентом) рассмотрела 91 предложение от москвичей, чьи дома попали в список под снос. Из них 33 предложения были учтены при подготовке законопроекта, 19 отклонены, а оставшиеся депутаты обещают обсудить дополнительно.
В частности, народные избранники отклонили предложение о запрете строительства домов для переселенцев в промзонах, о гарантии вышедшим из программы домам капитального ремонта и повторного включения домов в программу реновации, сообщает РБК.
Также рабочая группа решила отклонить предложения гарантировать переселенцам несколько вариантов переезда, включить в Жилищный кодекс главу о реновации и подсчитать, насколько увеличится плотность населения Москвы после сноса «хрущевок».
Кроме того, депутаты не поддержали предложение расселять разведенных супругов и детей с родителями в отдельные квартиры, хотя первоначально чиновники обещали проработать такую процедуру.
При этом депутаты учли пожелания о том, что в первую очередь нужно сносить самые ветхие дома, не учитывать голоса «молчунов» при подведении итогов голосования и запрет на выселение собственников из старой квартиры без предоставления новой.
Остальные предложения москвичей депутаты пообещали дополнительно обсудить и возможно учесть в виде подзаконных актов. В этом списке были предложения дополнительно защитить интересы москвичей, которых никуда не выселяют, но рядом с ними будут строить дома для переселенцев, а также предоставить возможность переселенцам отказаться от «ремонта от застройщика» в новой квартире и получить компенсацию за ремонт в сносимой жилплощади.
Следующее заседание рабочей группы намечено на 13 июля.