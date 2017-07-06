Жителям Москвы в выходные пообещали осеннее похолодание
Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что уже в пятницу, 7 июля, дневная температура воздуха понизится до 15-16 градусов. Аналогичная погода сохранится и в субботу. Ночная температура составит +10 градусов
Жителей Москвы и Московской области в предстоящие выходные ожидает очередное похолодание. По данным синоптиков, погода будет «практически осенняя».
Глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что уже в пятницу, 7 июля, дневная температура воздуха понизится до 15-16 градусов. Аналогичная погода сохранится и в субботу. Ночная температура составит +10 градусов.
«Говорю об этом с сожалением, потому что жители умеренных широт устали от дождливой и прохладной погоды», - отметил Вильфанд, слова которого приводит ТАСС.
В то же время в воскресенье, 9 июня, следует ожидать небольшого потепления. Днем воздух прогреется до +18 градусов. А уже в начале следующей рабочей недели потеплеет до +22, 23 градусов.
По словам главы Гидрометцентра, во второй половине июля и в первой декаде августа ожидается от четырех до шести дней «с ярко выраженной летней погодой, когда температуры будут достигать 25-градусной отметки и даже выше».