Меню
Общество
Зачем мне орден, я согласен на медаль
Общество
05 июля 12:20

Московский метрополитен попросил горожан не пользоваться подземкой в часы пик

Московские власти, которые на протяжении нескольких лет пытаются пересадить горожан с личных автомобилей на общественный транспорт, теперь решили «высадить» лишних пассажиров из метрополитена

Фото: Ladaray.wordpress.com

Московские власти, которые на протяжении нескольких лет пытаются пересадить горожан с личных автомобилей на общественный транспорт, теперь решили «высадить» лишних пассажиров из метрополитена. Руководство столичной подземки проводит программу по мотивированию пассажиров отказываться от поездок в часы пиковой нагрузки, так как подземка не справляется с растущим пассажиропотоком.

С недавних пор на станциях московского метрополитена появились объявления с призывом отказаться от поездок в метро в часы пик. Первый замглавы метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов отметил, что в объявлениях указаны только часы пик, но граждане могут сами принять решение, ехать им в это время или нет.

«Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов с тем, чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке», - сообщил Латыпов в беседе с «Российской газетой».

В метрополитене отметили, что в некоторых странах, например, для снижения нагрузки на общественный транспорт в часы пик вводится увеличенная плата за проезд. Не исключено, что московские власти могут взять указанную меру на вооружение. Ранее департамент транспорта столицы уже увеличил стоимость парковки в центре города до 200 рублей в час, чтобы «разгрузить» их от автомобилей.

Материалы по теме
Пассажиры московского метро опубликовали доказательство подтопления станции «Парк Культуры»
Московские власти из-за ремонтных работ перекроют движение на четырех центральных улицах
Московских кондукторов перед началом Кубка Конфедераций обучили английскому языку
Сейчас на главной
Экономика
«Удельное княжество подмосковное»
Мусорных полигонов, мешающих людям нормально существовать, по стране сотни, если не тысячи – но подмосковная свалка в Кучино наиболее «прославившаяся». Официальная причина – некуда вести мусор. Неофициальная – среди владельцев оффшоров, активно работающих в «мусорном секторе», могут притаиться действующие чиновники из Подмосковья.
Горячие новости
Водители возмутились автономерами серии «Х***ЕР178»
Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу отказалось от выдачи государственных автомобильных номеров серии «Х***ЕР178». Такие номера поступили в некоторые отделы Госавтоинспекции, однако из-за жалоб водителей их пришлось отозвать
Горячие новости
Банк «Открытие» лишили возможности привлекать средства из бюджета
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило рейтинг банка «ФК Открытие» до уровня «ВВВ-» с прогнозом «Стабильный». С новым рейтингом банк не сможет привлекать средства федерального бюджета
Горячие новости
Подарки – это не взятки
Руководство ставропольской полиции разрешило представителям бизнеса дарить квартиры сотрудникам органов внутренних дел. В министерстве не увидели в такой практике нарушения антикоррупционного законодательства
Авторская колонка
Такое вот патриотическое изнасилование
Фонд двоюродного племянника Путина предложил выпускникам сделку. Мы вас не забираем в армию, а взаимен отбираем возможность уехать из России. Впрочем, дадут подписать этот «социальный договор» не всем ...
Гудков Дмитрий
Горячие новости
На футбол денег не жалко
Российские власти выделили из федерального бюджета 600 млн рублей на 262 бесплатных поезда для футбольных болельщиков в рамках проведения Кубка Конфедераций по футболу. Поезда курсировали между городами, которые принимали у себя матчи турнира
Горячие новости
Молодежи напомнили о долге перед Родиной
Российские власти могут запретить выезд из страны талантливой молодежи. С такой инициативой выступил Русский академический фонд, который возглавляет двоюродный племянник президента России Роман Путин
Горячие новости
Должникам упростят выезд за границу
Российским гражданам с долгами разрешат выезд за границу. Послабление коснется только тех граждан, чьи долги не превышают 30 тысяч рублей. Сейчас такой порог установлен на уровне 10 тысяч рублей
Горячие новости
Москвичи предпочитают не платить за ЖКХ
Жители Москвы оказались самыми злостными неплательщиками за коммунальные услуги среди жителей других регионов. Средняя задолженность жителей российской столицы за ЖКХ составляет 62 тысячи рублей
Горячие новости
Очевидное - невероятное
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве оборонную промышленность, с гордостью рассказал о том, что отечественным специалистам удалось создать самолет, «который летает». Вице-премьер имел в виду новый лайнер МС-21 (Магистральный самолет XXI века)
Горячие новости
Никто не может быть лишен своего имущества
В Конституционный суд России поступил первый иск против закона о реновации жилого фонда, который был подписан президентом Владимиром Путиным в минувшие выходные. Иск подала москвичка Оксана Юнанова
Авторская колонка
В глушь за гражданством
Помню, во времена советской власти многие интеллигенты, чувствуя отвращение в тогдашней жизни, уезжали в деревню. Это был такой своеобразный эскапизм, когда выбрасывался телевизор, растаптывалась ногами радиоточка (если вы еще помните что это такое), а далее было просто сидение перед домом на лавочке ...
Ганапольский Матвей
Горячие новости
В интернет попали «достоверные» фотографии iPhone 8
В интернет за несколько месяцев до официальной презентации iPhone 8 попали новые фотографии смартфона производства компании Apple. Судя по фотографиям, дизайн iPhone 8 будет значительно отличаться от его собрата седьмого поколения
дети-сироты
Почем «сиротское счастье»?
Судьбу семерых приемных детей, которых вернула государству калининградская чета после отказа в выплатах «столичных пособий», чиновники решили, однако, разница между выплатами на приемных детей в Москве и регионах все еще заставляет новоиспеченных родителей ехать за лучшей долей в первопрестольную
Горячие новости
Министр плохого не посоветует
Глава Министерства сельского хозяйства России Александр Ткачев нашел способ улучшения демографической ситуации в стране. Сократить число смертей, по мнению чиновника, поможет вино. Однако россияне в своем большинстве предпочитают пить крепкие напитки, которые забирают здоровье
Горячие новости
Конфликт «Роснефти» и АФК «Система» ускорил бегство инвесторов из России
В России зафиксирован рекордный отток иностранного капитала за последние 3,5 года. По данным экспертов, иностранные инвесторы вывели из российских акций 1,6 млрд рублей. Вложения в активы России сокращаются уже четвертый месяц подряд
Горячие новости
Состава преступления не найдено
Министерство внутренних дел закрыло громкое уголовное дело о выводе миллиардов рублей за границу под видом фиктивных сделок на поставку продукции для Гознака. Дело прекращено за отсутствием состава преступления
Горячие новости
Синоптики лишили москвичей надежды на жаркое лето
«На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадеживающих прогнозов по поводу жары под 25-30 градусов», - сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец