Ставропольским полицейским разрешили получать в дар квартиры от бизнесменов
Руководство ставропольской полиции разрешило представителям бизнеса дарить квартиры сотрудникам органов внутренних дел. В министерстве не увидели в такой практике нарушения антикоррупционного законодательства
Руководство ставропольской полиции разрешило представителям бизнеса дарить квартиры сотрудникам органов внутренних дел. В министерстве не увидели в такой практике нарушения антикоррупционного законодательства.
«Новая газета» обратила внимание на сообщение, опубликованное на сайте строительной компании «ЮгСтройИнвест», в котором говорится, что застройщик «ежегодно оказывается помощь нуждающимся в жилье сотрудникам ГУВД в виде безвозмездной передачи квартир».
Журналисты обратились в Главное управление собственной безопасности МВД России с просьбой дать правовую оценку дарению полицейским квартир компанией-застройщиком. В редакции напомнили, что по закону «О противодействии коррупции», госслужащие не могут принимать подарки, стоимость которых превышает 3000 рублей. Кроме того, если подарок дарится в связи с исполнением служебных обязанностей, он не может быть принят вообще.
В официальном ответе силового ведомства, который поступил в редакцию, говорится, что в действиях должностных лиц ГУ МВД по Ставропольскому краю нарушений законности не установлено. Ответ подписан начальником оперативно-разыскной части СБ ГУ МВД по Ставропольскому краю Константин Бородин.
«Новая газета» в свою очередь сообщает, что в Ставропольском крае имеют место быть случаи нападений на граждан, которые конфликтуют с застройщиком «ЮгСтройИнвест». Уголовные дела по фактам нападений либо не возбуждаются, либо в них нет подозреваемых.
В частности, 26 апреля текущего года в Ставрополе было совершено два нападения на блогера Илью Варламова. Его несколько раз облили зеленкой и йодом и били ногами. По словам блогера, при одном из нападений присутствовал заместитель гендиректора «ЮгСтройИнвеста» Сергей Медведев.
Пол итогам расследования, двое участников нападения получили административный арест в виде двух суток, а трое отделались штрафами по 500 рублей.
Также было совершено нападение на ставропольского эколога Григория Пинчука. Перед этим он собрал документы о получении людьми «ЮгСтройИнвеста» земли под застройку в заповеднике «Русский лес». Эколог после избиения находился в тяжелом состоянии, а подозреваемых в совершении нападения установить не удалось.
Студент из Ставрополя Иван Барыляк, который предположил, что принадлежащие «ЮгСтройИнвесту» управляющие компании завышают коммунальные тарифы, был расстрелян из травматического пистолета. Подозреваемых в деле нет.
В связи с вышеизложенным «Новая газета» обратилась к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой дать оценку фактам дарения строительной компанией квартир сотрудникам ставропольского ГУ МВД.