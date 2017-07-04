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Любимые «игрушки» Михаила Гуцериева
Авторская колонка
04 июля 20:46
Гудков Дмитрий

Политик, депутат Государственной Думы

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Такое вот патриотическое изнасилование

Фонд двоюродного племянника Путина предложил выпускникам сделку. Мы вас не забираем в армию, а взаимен отбираем возможность уехать из России. Впрочем, дадут подписать этот «социальный договор» не всем, а только тем, кто пойдет работать в ВПК.

Давайте расставим точки над «i». Во-первых, стыдно от того, что двоюродные племянники и прочие отставной козы барабанщики могут влиять на жизнь в стране просто фактом своей фамилии.

Во-вторых, что нам рассказывает государство про службу в армии? Той самой, которая дедовщина, ихтамнет и умирающие от рака солдаты, которых некому отвезти на Родину. Эта армия, говорит государство, почетная обязанность, это лучшее, что может случиться с молодым россиянином. И тут же из-за угла доносится «Псс, иди сюда, договоримся!»

Вы бы уж решили — почет это или рабство, от которого хотите продать отсрочку, отправив в другое рабство — невыездное. 
Ведь на что жалуется племянник Путина? Что от его славной семейки и друзяшек молодые люди разбегаются во все стороны. А рассказать, почему? Поттому что в России у них нет ни социальных лифтов, ни перспектив. К примеру, захотел человек стать политиков — здравствуй, автозак.

Бизнесменом — игори иванычи всех размеров уже разевают рот на чужой бизнес. Журналистом/общественным деятелем — это только для тех, кто готов отказаться от принципов и любить путиных в десны.

Да хотя бы инженером, что близко к ВПК — так и тут «а отдай-ка, Павел Дуров, все, что у тебя есть, Алишеру Бурхановичу». 

Как же после этого не закрыть выезд — старый проверенный способ принудительной любви к Родине. Такое вот патриотическое изнасилование.

Источник - www.facebook.com/dgudkov

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