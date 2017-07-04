Такое вот патриотическое изнасилование
Фонд двоюродного племянника Путина предложил выпускникам сделку. Мы вас не забираем в армию, а взаимен отбираем возможность уехать из России. Впрочем, дадут подписать этот «социальный договор» не всем, а только тем, кто пойдет работать в ВПК.
Давайте расставим точки над «i». Во-первых, стыдно от того, что двоюродные племянники и прочие отставной козы барабанщики могут влиять на жизнь в стране просто фактом своей фамилии.
Во-вторых, что нам рассказывает государство про службу в армии? Той самой, которая дедовщина, ихтамнет и умирающие от рака солдаты, которых некому отвезти на Родину. Эта армия, говорит государство, почетная обязанность, это лучшее, что может случиться с молодым россиянином. И тут же из-за угла доносится «Псс, иди сюда, договоримся!»
Вы бы уж решили — почет это или рабство, от которого хотите продать отсрочку, отправив в другое рабство — невыездное.
Ведь на что жалуется племянник Путина? Что от его славной семейки и друзяшек молодые люди разбегаются во все стороны. А рассказать, почему? Поттому что в России у них нет ни социальных лифтов, ни перспектив. К примеру, захотел человек стать политиков — здравствуй, автозак.
Бизнесменом — игори иванычи всех размеров уже разевают рот на чужой бизнес. Журналистом/общественным деятелем — это только для тех, кто готов отказаться от принципов и любить путиных в десны.
Да хотя бы инженером, что близко к ВПК — так и тут «а отдай-ка, Павел Дуров, все, что у тебя есть, Алишеру Бурхановичу».
Как же после этого не закрыть выезд — старый проверенный способ принудительной любви к Родине. Такое вот патриотическое изнасилование.
Источник - www.facebook.com/dgudkov