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04 июля 10:59

Депутаты Госдумы упростят гражданам с долгами выезд за границу

Российским гражданам с долгами разрешат выезд за границу. Послабление коснется только тех граждан, чьи долги не превышают 30 тысяч рублей. Сейчас такой порог установлен на уровне 10 тысяч рублей

Фото: Ulpravda.ru

Российским гражданам с долгами разрешат выезд за границу. Послабление коснется только тех граждан, чьи долги не превышают 30 тысяч рублей. Сейчас такой порог установлен на уровне 10 тысяч рублей.

Депутат Госдумы Зариф Байгускаров внес на рассмотрение коллег поправки в закон «Об исполнительном производстве», который предусматривает увеличение минимальной суммы долга, при которой ограничивается выезд за границу. Комитет по законодательству рассмотрит документ во вторник, 4 июля.

Согласно законопроекту Байгускарова, должники смогут выезжать за границу, если сумма их долга будет превышать 30 тысяч рублей, а не 10 тысяч, как сейчас. Минимальная сумма долга будет увеличена на пять суток, в течение которых должник должен добровольно погасить задолженность. Если долг погашен не будет, что минимальную сумму для него снова снизят до 10 тысяч рублей.

При этом послабление не коснется «социально значимых долгов», а именно, по алиментам, возмещению вреда здоровью или вреда в связи с потерей кормильца, имущественного ущерба и морального вреда.

Депутаты также предлагают сократить срок, в течение которого чиновники снимают ограничение на выезд за границу россиянина, оперативно погасившего долги. Сейчас процесс занимает 7-10 дней. После принятия документа срок должен составить сутки.

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