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04 июля 00:03

В Конституционный суд поступил первый иск против закона о сносе «хрущевок»

В Конституционный суд России поступил первый иск против закона о реновации жилого фонда, который был подписан президентом Владимиром Путиным в минувшие выходные. Иск подала москвичка Оксана Юнанова

Фото: Dotamaps.ru

В Конституционный суд России поступил первый иск против закона о реновации жилого фонда, который был подписан президентом Владимиром Путиным в минувшие выходные. Иск подала москвичка Оксана Юнанова.

Истица считает, что закон о сносе «хрущевок» нарушает конституционные права граждан и создает правовую неопределенность, так как ряд статей закона  «позволяет принудительно отчуждать имущество».

Оксана Юнанова отмечает, что статья 35 российской Конституции говорит, что никто не может быть лишен своего имущества без соответствующего решения суда, а принудительно отчуждать частную собственность «на государственные нужды» можно только после равноценного возмещения.

Кроме того, статья 55 Основного закона гласит, что закон может ограничить права гражданина только в целях защиты основ конституционного строя, безопасности страны, нравственности, здоровья и прав других лиц. Закон о реновации указанные цели не преследует.

Жилищный кодекс РФ предполагает, что собственникам квартир принадлежит общее имущество на праве долевой собственности, в том числе земельный участок, на котором расположен дом. Земельный кодекс на этот счет говорит, что изъятие участков возможно в исключительных случаях, связанных с выполнением международных обязательств России или размещением атомных, оборонных, транспортных объектов и т.д.

Напомним, в ходе первой волны реновации жилого фонда столичные власти планируют снести 4546 зданий. Под снос попадают здания первого периода индустриального домостроения, а также о домах, «аналогичных им по характеристикам конструктивных элементов», в которых собственники помещений проголосовали за включение в программу.

К многоквартирным домам первого периода индустриального домостроения относятся здания с девятью этажами и меньше, возведенные по типовым проектам, которые были разработаны в период с 1957 по 1968 год.

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