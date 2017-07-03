В глушь за гражданством
Помню, во времена советской власти многие интеллигенты, чувствуя отвращение в тогдашней жизни, уезжали в деревню. Это был такой своеобразный эскапизм, когда выбрасывался телевизор, растаптывалась ногами радиоточка (если вы еще помните что это такое), а далее было просто сидение перед домом на лавочке, чтение литературных журналов под пивко-водочку, ловля пескарей в местном захламленном пруду и несложное копание в клумбе под окнами дома.
Теперь всё изменилось – те, кому противен путинский режим, просто валят из страны, подробно изучая интернет, в котором доходчиво описано, где легче получить вид на жительство, а потом и гражданство. Государства, обычно, весьма строги к соискателям. Сначала получаешь какой-то вид на жительство, а потом, часто через много лет, получаешь и само гражданство, если получаешь. Причем, хоть ты там звезда-перезвезда, порядок везде один. Бывает, что президент даёт гражданство своим личным указом, тогда все получается за пару дней. Но, подобный соискатель должен что-то такое сделать для этой страны, чтобы было понятно, за что дали сразу гражданство. Это какие-то невероятные заслуги, но, и это важно, именно перед этой страной.
И я вполне понимаю Путина который жалует гражданство всяким звёздам, которые жизнь положили ради России!
К примеру, боец Монсон – он до российского гражданство получил гражданство ДНР, так что вполне понятно, почему он отныне гражданин России.
Депардье – тут тоже все ясно, — там были обещания усеять Крым виноградниками, потом, правда, всё рухнуло. Где этот Депардье и виноградники никому неизвестно.
Стивен Сигал видимо тоже получил гражданство за какие-то важные действия на благо России – какие, точно никто сказать не может.
И вот теперь, любовью к российскому гражданству воспылал Марадона – это подтвердил Мутко. Героические действия Марадоны на благо России знает каждый Россиянин с детства, так что, скоро коренной россиянин Марадона получит свою паспортину.
Далее, я не буду комментировать всё это, лишь напомню, как получают гражданство США.
В начале, ты, наняв специального адвоката и потратив кучу денег, заполняешь бумаги, доказывающие твою значимость, как специалиста, профессия которого может пригодиться в Америке. Эти бумаги изучают. Если все в порядке, то ты получаешь грин-карту. С ней ты можешь жить и работать в Америке. Но если ты хочешь стать именно гражданином, то должен пребывать на территории США больше 2,5 лет за какие-то пять лет; при этом, важно платить налоги, иметь домашний адрес.
Далее, ты должен сдать экзамен, включающий знание истории и устройства США и уметь объясняться по-английски. Потом, если ты сдал это экзамен, то принимаешь присягу.
А потом уже паспорт гражданина.
О чём я говорю?
О цене страны и гражданства.
Россия и Америка, примерно, равны по территории.
Но цена у стран разная.
Если смотреть на гражданство.
Источник - Эхо Москвы