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03 июля 08:52

Следствие спустя два года закрыло громкое дело о выводе миллиардов через сделки с Гознаком

Министерство внутренних дел закрыло громкое уголовное дело о выводе миллиардов рублей за границу под видом фиктивных сделок на поставку продукции для Гознака. Дело прекращено за отсутствием состава преступления

Фото: Kazanreporter.ru

Министерство внутренних дел закрыло громкое уголовное дело о выводе миллиардов рублей за границу под видом фиктивных сделок на поставку продукции для Гознака. Дело прекращено за отсутствием состава преступления. Следствие после двух лет разбирательства признало, что сделки были законными.

По данным «Коммерсанта», в связи с закрытием дела его фигуранты - бизнесмены Константин Сергутин и Александр Домрачев – теперь могут требовать выплаты компенсации материального и морального вреда за незаконное уголовное преследование, а также 16 месяцев домашнего ареста.

Также следствие отменило решение о заочном аресте и международном розыске бывшего совладельца БВА-банка Владимира Щербакова. Ранее он проходил по делу как организатор мошеннической схемы.

Дело о выводе миллиардов рублей за границу было возбуждено в 2015 году по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере организованной группой».

По версии следствия, Константин Сергутин и Александр Домрачев создали группу, которая за небольшой процент незаконно переводила за границу крупные суммы в валюте. По подсчетам полицейских и таможенников, с 2011 года было выведено более 10 млрд рублей.

Руководителем группы считался экс-совладелец БВА-банка Владимир Щербаков. Замглавы банка Константин Сергутин был правой рукой Щербакова, а  Александр Домрачев считался непосредственным исполнителем. Он создал ОАО «Технотранссервис Инжиниринг», ЗАО «ТТС-Прогресс» и ряд других компаний, которые участвовали в заключении контрактов в интересах ФГУП «Гознак» на поставки из-за рубежа никелевого порошка и акриловой смолы, которые используются для производства акцизных марок на алкогольную продукцию.

По версии следствия, данная продукция поступала из Азии в страны Евросоюза, где цены на нее многократно увеличивались, а затем товар ввозился в Россию по заведомо завышенной стоимости. Под видом оплаты поставок через ряд московских банков в Сингапур уходили деньги клиентов преступной группы.

В Гознаке ранее заявляли, что соотношение цены и качества товара их полностью устраивало и никакого ущерба предприятию нанесено не было. Спустя два года следствие согласилось, что все сделки носили реальный характер.

Адвокат Константина Сергутина Сергей Парамонов назвал исход следствия «долгожданным решением».

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