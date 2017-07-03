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03 июля 00:02

Синоптики лишили москвичей надежды на жаркое лето

«На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадеживающих прогнозов по поводу жары под 25-30 градусов», - сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

Фото: Geometria.ru

Синоптики лишили жителей Москвы и Подмосковья на жаркое лето. Этим летом погода будет теплая, но жары от +25 градусов и выше ожидать не стоит.

«На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадеживающих прогнозов по поводу жары под 25-30 градусов»,  - сообщил RT ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что при такой погоде, которая ожидается в июле и августе, открыть купальный сезон не получится.

Что касается прогноза погоды на будущую рабочую неделю, то дневная температура составит в среднем 15-19 градусов тепла. Ночью температура понизится до 10-12 градусов. Прохладная погода будет сопровождаться кратковременными дождями.

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