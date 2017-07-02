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02 июля 09:21

Прокуратура проводит проверку по факту массовых задержек рейсов в московских аэропортах

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту массовых задержек рейсов в столичных аэропортах в пятницу, 30 июня, в связи с неблагоприятными погодными условиями

Фото: Вечерняя Москва

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку по факту массовых задержек рейсов в столичных аэропортах в пятницу, 30 июня, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Прокуроров в первую очередь интересует выполнение авиакомпаниями своих обязательств перед пассажирами.

По данным транспортной прокуратуры, всего в столичных аэропортах было задержано и отменено 110 авиарейсов.  

Причиной коллапса стал сильный ураган, который сопровождался сильным ветром, ливнями и грозами. Более 100 рейсов были отменены и задержаны, около 60 воздушных судов ушли на запасные аэродромы. Также сообщалось о повреждении молнией двух пассажирских лайнеров при заходе на посадку в московские аэропорты.

По состоянию на утро 1 июля в аэропортах Москвы задерживались уже 450 авиарейсов, еще более 40 рейсов были отменены. Большая часть задержанных рейсов пришлась на аэропорты «Домодедово» (179 рейсов) и «Шереметьево» (270 рейсов). 

В связи с массовыми задержками рейсов прокуратура намерена выяснить соблюдение перевозчиками прав пассажиров. Напомним, что авиакомпании в случае длительных задержек вылетов обязаны предоставить пассажирам напитки, питание и обеспечить ночевку в гостиницах.

«В случае выявления таких нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - заявили в прокуратуре.

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