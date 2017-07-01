Владимир Путин подписал резонансный закон о сносе старых жилых домов в Москве
Согласно законопроекту, программа реновации устанавливает очередность сноса многоквартирных домов с учетом их технического состояния. Речь идет о зданиях первого периода индустриального домостроения
Президент России Владимир Путин в субботу, 1 июля, подписал закон о реновации жилого фонда в Москве. Данный документ разрешает столичным властям сносить жилые дома по своему усмотрению.
Согласно законопроекту, программа реновации устанавливает очередность сноса многоквартирных домов с учетом их технического состояния. Речь идет о зданиях первого периода индустриального домостроения, а также о домах, «аналогичных им по характеристикам конструктивных элементов», в которых собственники помещений проголосовали за включение в программу.
К многоквартирным домам первого периода индустриального домостроения относятся здания с девятью этажами и меньше, возведенные по типовым проектам, которые были разработаны в период с 1957 по 1968 год.
При этом в программу реновации не включаются аварийные жилые дома. Их власти Москвы обещают сносить по уже существующему законодательству.
Собственникам квартир, чьи дома попадают под программу реновации, будут предоставлять равнозначное жилье с отделкой в том же районе, что и прежнее, либо денежную компенсацию.
Исключение будут составлять Зеленоградский, Троицкий и Новомосковский административные округа, где люди могут переселяться не только в рамках округа. Обитателям коммуналок власти обещают предоставить взамен отдельные квартиры.
В ходе первой волны реновации жилого фонда столичные власти планируют снести 4546 зданий. С 15 мая по 15 июня проходило голосование среди собственников по вопросу о сносе домов. В мэрии заявили, что программу реновации поддержали собственники квартир в более чем 4 тыс. домов.