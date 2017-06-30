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30 июня 00:33

Эксперт по делу о ДТП с «пьяным» мальчиком провел еще одну «подозрительную» экспертизу

Судебно-медицинский эксперт Михаил Клейменов, который проводил резонансную экспертизу по делу о гибели в ДТП 6-летнего жителя Железнодорожного Алеши Шимко, ранее фигурировал в другом скандале, также связанном с аварией

Фото: Msk.kp.ru

Судебно-медицинский эксперт Михаил Клейменов, который проводил резонансную экспертизу по делу о гибели в ДТП 6-летнего жителя Железнодорожного Алеши Шимко, ранее фигурировал в другом скандале, также связанном с аварией.

Житель Железнодорожного Роман Ломов рассказал, что в 2013 году под машину попала его 9-летняя дочь. Девочка осталась жива, но сломала передние зубы и получила закрытую черепно-мозговую травму. Экспертизу по данному делу проводил Михаил Клейменов. Эксперт счет полученные ребенком травмы незначительными и заключении написал, что они не причинили никакого вреда здоровью ребенка.

«Уж не думал, что когда-нибудь еще раз услышу эту фамилию. Но видно Бог шельму метит, и сколько веревочке не виться, а конец все равно настанет», - написал Ломов на своей странице в соцсети.

Мужчина рассказал, что его дочь на пешеходном переходе сбил водитель-лихач, который проехал на запрещающий сигнал светофора. Благодаря экспертизе Михаила Клейменова, дело об аварии и причинении вреда здоровью ребенка было спущено на тормозах, а затем закрыто по истечению срока давности.

В заключении за подписью Михаила Клейменова говорится, что поставленный врачами диагноз о закрытой черепно-мозговой травме и сотрясении мозга «не обоснован объективными данными и не может быть принят во внимание для подтверждения и оценки вреда здоровью». А все остальные повреждения — выбитые зубы, ушибы и ссадины - «не повлекли за собой расстройства здоровья», сообщает «Комсомольская правда».

Спустя несколько лет имя Михаила Клейменова «всплыло» в деле о гибели под колесами автомобиля 6-летнего Алеши Шимко. В отличие от истории с Ниной Ломовой эта авария получила широкий общественный резонанс. Скандал разгорелся из-за экспертизы, которая нашла в крови ребенка 2,7 промилле. Очевидно, что ребенок в столь сильном алкогольном опьянении не мог бегать по двору и сам броситься под колеса, как утверждает виновница аварии Ольга Алисова.

Повторная экспертиза того же образца крови подтвердила наличие следов алкоголя. При этом в заключении говорится, что слизистая и дыхательные пути ребенка не были повреждены. Теперь в рамках расследования планируется провести эксгумацию тела погибшего Алеши Шимко.

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