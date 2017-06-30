В России смертность из-за воды плохого качества превысила смертность в результате ДТП
В России резко выросла смертность от употребления воды плохого качества. По данным Росстата и Роспотребнадзора, число смертей из-за вредных примесей в воде уже превысило смертность в результате дорожно-транспортных происшествий
В России резко выросла смертность от употребления воды плохого качества. По данным Росстата и Роспотребнадзора, число смертей из-за вредных примесей в воде уже превысило смертность в результате дорожно-транспортных происшествий.
Роспотребнадзор привел данные, согласно которым в 2016 году от употребления некачественной воды погибли около 19 тысяч человек. В 2015 году по аналогичной причине умерли 6 тысяч человек. Число новообразований, заболеваний мочеполовой системы, органов пищеварения и кожи увеличилось на 2%.
Для сравнения, в результате ДТП в 2016 году погибли 15 тысяч человек, а в результате убийств - 10 тысяч человек.
Эксперты, комментируя статистику смертности от вредных примесей в воде, отметили, что очистные сооружения в стране устарели, а воду часто обеззараживают хлором, что вредно для здоровья человека. Для решения проблемы можно было бы использовать новые технологии водоподготовки озоном и ультрафиолетом, но не все регионы страны могут себе их позволить.
Отметим, что согласно данным Росстата, самой распространенной причиной смерти россиян остается болезнь систем кровоборащения. В 2016 году по этой причине скончались 900 тысяч человек. На втором месте – ишемическая болезнь сердца (480 тысяч человек), а на третьем месте – опухоли различного характера (300 тысяч человек), сообщают «Известия».