Владимирская чиновница отказалась обсуждать с гражданами проблемы в медицине, так как у них «ниже IQ»
Участники встречи рассказали, что хотели решить проблему с большими очередями в местной центральной районной больнице, обсудить проблемы с бесплатными лекарствами и отсутствием медпомощи в некоторых населенных пунктах
Во Владимирской области местная чиновница отказалась обсуждать проблемы в сфере здравоохранения с гражданами из-за того, что у них недостаточно высокий уровень интеллекта.
В городе Собинка проходило выездное заседание коллегии департамента здравоохранения, на которое пригласили местных жителей. В ходе мероприятия замглавы департамента здравоохранения Владимирской области Елена Овчинникова в ответ на критику заявила, что не будет участвовать в дискуссии с местным жителем, так как у нее «IQ немножко повыше».
Такое заявление чиновница сделала после того, как мужчина из зала обвинил чиновников в том, что они «устроили публичную показуху».
«Вы знаете, я не буду вас перекрикивать, IQ у меня немножко повыше, чем ваш. Если вам что-то не нравится, пожалуйста… уходите. Поэтому, спокойно сидите и слушайте меня. Рабочее совещание, мы обсуждаем проблемы здравоохранения Собинского района. Если у вас эмоциональное возбуждение - это ваши проблемы», - заявила в ответ Елена Овчинникова, слова которой приводит портал «Про Владимир».
Участники встречи рассказали, что хотели решить проблему с большими очередями в местной центральной районной больнице, обсудить проблемы с бесплатными лекарствами и отсутствием медпомощи в некоторых населенных пунктах района, однако на их вопросы чиновники отвечать не стали.