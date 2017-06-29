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29 июня 13:59

Владимирская чиновница отказалась обсуждать с гражданами проблемы в медицине, так как у них «ниже IQ»

Участники встречи рассказали, что хотели решить проблему с большими очередями в местной центральной районной больнице, обсудить проблемы с бесплатными лекарствами и отсутствием медпомощи в некоторых населенных пунктах

Фото: Jur24pro.ru

Во Владимирской области местная чиновница отказалась обсуждать проблемы в сфере здравоохранения с гражданами из-за того, что у них недостаточно высокий уровень интеллекта.

В городе Собинка проходило выездное заседание коллегии департамента здравоохранения, на которое пригласили местных жителей. В ходе мероприятия замглавы департамента здравоохранения Владимирской области Елена Овчинникова в ответ на критику заявила, что не будет участвовать в дискуссии с местным жителем, так как у нее «IQ немножко повыше».

Такое заявление чиновница сделала после того, как мужчина из зала обвинил чиновников в том, что они «устроили публичную показуху».

«Вы знаете, я не буду вас перекрикивать, IQ у меня немножко повыше, чем ваш. Если вам что-то не нравится, пожалуйста… уходите. Поэтому, спокойно сидите и слушайте меня. Рабочее совещание, мы обсуждаем проблемы здравоохранения Собинского района. Если у вас эмоциональное возбуждение - это ваши проблемы», - заявила в ответ Елена Овчинникова, слова которой приводит портал «Про Владимир».

Участники встречи рассказали, что хотели решить проблему с большими очередями в местной центральной районной больнице, обсудить проблемы с бесплатными лекарствами и отсутствием медпомощи в некоторых населенных пунктах района, однако на их вопросы чиновники отвечать не стали.

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