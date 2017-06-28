Совет Федерации принял законопроект о массовом сносе домов в Москве
Совет Федерации принял законопроект о реновации жилого фонда, который размешает московским властям сносить жилые дома по своему усмотрению. Теперь законопроект будет передан на подпись президенту Владимиру Путину.
Совет Федерации принял законопроект о реновации жилого фонда, который размешает московским властям сносить жилые дома по своему усмотрению. Теперь законопроект будет передан на подпись президенту Владимиру Путину.
За принятие законопроекта о сносе жилых домов проголосовали 147 членов Совета Федерации. Четыре сенатора воздержались, против не проголосовал ни один сенатор.
Г-жа Матвиенко заявила, что документ был рассмотрен «тщательнейшим» образом и оснований для его отклонения нет. «Законопроект существенно доработан и в полной мере защищает права граждан», - ответила Матвиенко.
Лидер московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин с Валентиной Матвиенко не согласился и потребовал отложить рассмотрение законопроекта.
Сразу после беседы с Матвиенко Митрохин был задержан сотрудниками полиции.
Напомним, о запуске программы сноса ветхого жилья было объявлено 21 февраля 2017 года. Московские власти включили в первую волну реновации 4546 зданий. С 15 мая по 15 июня среди собственников квартир в домах «под снос» проводилось голосование за или против реновации. Чтобы снос дома состоялся, «за» проголосовать должны были 2/3 от числа собственников, что вызвало возмущении со стороны граждан. Согласно Жилищному кодексу, проголосовать должны 100% собственников жилья.