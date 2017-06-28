Минобороны РФ опровергло сведения о пленении российского разведчика под Луганском
Министерство обороны России опровергло сведения украинских СМИ о пленении в Луганской области российского военнослужащего-контрактника Виктора Агеева. В ведомстве заявили, что Агеев не проходил службу в российской армии по контракту.
Министерство обороны России опровергло сведения украинских СМИ о пленении в Луганской области российского военнослужащего-контрактника Виктора Агеева. В ведомстве заявили, что Агеев не проходил службу в российской армии по контракту.
В Минобороны агентству ТАСС сообщили, что мужчина проходил срочную службу в ВС России, после которой в мае 2016 года он уволился в установленном порядке в запас.
«Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ является вымыслом украинских пропагандистов», - говорится в официальном заявлении оборонного ведомства.
27 июня Русская службы ВВС со ссылкой на украинские СМИ сообщила, что в Луганской области попал в плен российский военнослужащий Виктор Агеев, служивший в разведке. Информацию об этом подтвердили в Минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Украинские журналисты также опубликовали документы, удостоверяющие личность Виктора Агеева.