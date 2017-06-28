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28 июня 12:55

Обвиняемый в получении взяток бывший вице-мэр Южно-Сахалинска стал пономарем

Бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин, обвиняемый в получении взятки, стал пономарем в соборе Рождества Христова в столице Сахалина. Ранее чиновник был помещен в СИЗО, но затем отпущен под домашний арест

Фото: Kompromat.flb.ru

Бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин, обвиняемый в получении взятки,  стал пономарем в соборе Рождества Христова в столице Сахалина. Ранее чиновник был помещен в СИЗО, но затем отпущен под домашний арест.

По данным издания Vostok.Today, бывший чиновник уже восемь месяцев служит пономарем. Лескин работает в алтаре, разжигает кадило и выполняет другую рутинную работу.

В свою очередь SakhalinMedia уточняет, что Алексей Лескин «получил благословение» и «служит во славу Божию» совершенно бескорыстно. Денег за работу он не получает.

«Это очень уважаемый человек, доверие к нему есть», - заявили в пресс-службе сахалинской епархии.

Бывшего вице-мэра Южно-Сахалинска Алексея Лескина подозревают в получении взяток от кандидатов в депутаты гордумы на общую сумму 15 млн рублей. В СИЗО он пробыл 16 месяцев, после чего был отпущен под домашний арест.

По решению суда, бывший чиновник, который также является фигурантом дела экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, получает ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума (11 тысяч рублей).

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