Адвокат Генри Резник покинул Московскую государственную юридическую академию
Известный адвокат Генри Резник покинул МГЮА. Свое решение он объяснил установкой в центральной аудитории вуза памятной доски Иосифу Сталину
Известный адвокат Генри Резник покинул Московскую государственную юридическую академию (МГЮА). Свое решение он объяснил установкой в центральной аудитории вуза памятной доски Иосифу Сталину.
«Доска висит. Разумеется, не изготовлена заново, а извлечена откуда-то из подвала, где она, некогда красовавшаяся на здании Высшей партийной школы, более полувека пылилась демонтированная после разоблачения преступлений Сталина на XX и XXII съездах КПСС», - отметил вице-президент Федеральной палаты адвокатов в своем блоге на сайте «Эха Москвы».
Юрист считает, что наша страна до сих пор не может преодолеть традиции сталинской «социалистической законности». «Сталин - это антиправо. И в честь могильщика права - главной ценности современной цивилизации - памятная доска устанавливается в храме юридической науки», - возмутился Генри Резник.
Юрист напомнил, что Сталин - это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда, презумпции невиновности, депортации целых народов и т.д.
Студенты МГЮА выступили против ухода из вуза Генри Резника. На сайте change.org они разместили петицию с обращением к ректору МГЮА Виктору Блажееву с просьбой демонтировать памятную доску Сталина. Петицию подписали около 800 человек.
В пресс-центре МГЮА РБК заявили, что не собираются вступать в полемику с Генри Резником, а его уход из вуза никак не скажется на учебном процессе, так как он занимал 0,1 ставки профессора.