Лояльность как пародия
Креативному человеку завсегда, как известно, нужен благодарный слушатель или зритель. Не для себя же мы, в конце концов, что-то творим.
Вот и у меня в молодости была такая чуткая на креатив сослуживица Верка. Всегда тут же поддержит тебя в твоих творческих мнениях, одобрит – но как?! Хитрая зараза! Скажешь ей, к примеру, что-то такое в озарении придуманное, хочешь, как водится, порисоваться – а она немедля выпаливает: «И я так думаю!».
Вот и понимай, как хочешь: то ли радоваться такому единомыслию, то ли обижаться. Ты-то свою мысль, как некое откровение, чтишь, смакуешь ее, гордишься, а она, видите ли, зараза, тоже так думает…
В общем, раз она меня с таким вот подколом поддержала, другой, – и больше я уже с ней не делился.
И вот недавно, спустя, считай лет 30, слушал я как-то по телеку одного нашего супер-пупер руководителя – и вдруг (надо же!), сам того не желая, театрально воскликнул: «И я так думаю!».
Сказал – и сам удивленно захмыкал: это же надо вспомнить такое! Видно, так и просится эта хитрая веркина формулировка в наше постановочно-пародийное время.
То есть, вроде как и поддерживаю, раз начальство вещает, но с неким приколом – не расстилаться же в самом деле перед ними. Своя репутация все же дороже.
То есть, мы и сами тут не лыком шиты, и без пропаганды вашей разберемся. И сами думать могём…
И с тех пор так и пошло.
Они что-то там про всеобщее улучшение и продвижение – а я в ответ с ненатуральным пафосом: «И я так думаю!». Вроде как у нас с вами по-иному и быть не может, только вперед!
Они что-то там про свою кристальную честность, законность – а у меня опять тот же отклик веселый, только с еще большей экспрессией. Чтобы уж наверняка за дурачка не посчитали.
Стал приглядываться заодно и к самым нашим лояльным. Ба! да они тоже, кажись, мастера в этом деле поёрничать. Либо мины до того верноподданные состроют, что даже смех берет, либо «Есть!» отвечают, как заправские вояки... Тут и веркина пародия бледнеет.
Ну, не будет нормальный мужик, вкусивший вольницы интернета, на полном серьезе смотреть начальству в рот (если, конечно, его интересы коммерческие не затрагиваются). И детишки собственные засмеют, да и о дальних перспективах надо думать. Лучше уж в паяцы записаться, чем в жополизы.
Вот такой теперь у нас с ними унисон. На вид: прямо как в давние времена – «Народ и партия едины», даже еще единее, чем было. Только теперь уже в виде пародии…
Ай да Верка! Молодец баба! Такому ноу-хау еще в те времена научила… Тут уж не скажешь ей с подвохом: «И я так думаю!».