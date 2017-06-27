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Общество
27 июня 16:30

Общественники выселили мэра Ялты из элитного корпуса санатория «Жемчужина»

Общественники Ялты спустя девять месяцев добились выселения мэра курорта Андрея Ростенко из элитного корпуса санатория «Жемчужина», который находится рядом с Ласточкиным гнездом

Общественники Ялты спустя девять месяцев добились выселения мэра курорта Андрея Ростенко из элитного корпуса санатория «Жемчужина», который находится рядом с Ласточкиным гнездом.

В Министерстве курортов и туризма Республики Крым (РК) сообщили, что г-н Ростенко освободил помещение корпуса №10, расположенного на территории обособленного подразделения ГУП РК «Солнечная Таврика» санаторий «Жемчужина», занимаемого согласно договора об оказании услуг по временному проживанию, сообщает крымское издание «Примечания».

Общественники в течение долгого времени жаловались на чиновника в правоохранительные органы. В своих жалобах они указывали на то, что мэр пользовался недвижимостью санатория «Жемчужина» (корпус №10 является бывшей дачей генерала Ивана Якубовского), принадлежащего госпредприятию, как служебным жильем. За проживание в данном месте мэр изначально платил 29 000 рублей в месяц.

По словам общественников, для сравнения, аренда виллы класса «люкс» для «простых» людей и не государственных служащих, обойдется на Южном берегу Крыма минимум в 100 000 рублей в день.

«За 29 тысяч рублей в Ялте можно снять однокомнатную квартиру в центре с евроремонтом минимального уровня», - говорится в материале «Примечаний».

Ранее Служба финансового надзора Крыма выяснила, что мэр Ялты арендовал с семьей корпус по заниженной цене, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 40,81 тысяч рублей.

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