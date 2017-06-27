Глава подмосковной Балашихи подал в отставку после скандала со свалкой
Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию. Информацию об уходе г-на Жиркова подтвердили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева
Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление об уходе с занимаемой должности по собственному желанию. Информацию об уходе г-на Жиркова подтвердили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Временно исполняющим обязанности глава Балашихи назначен первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян.
Отставку главы Балашихи связывают со скандалом вокруг мусорного полигона «Кучино». Местные жители во время «прямой линии» с президентом пожаловались, что свалка уже подобралась к жилым домам, а местные власти бездействуют.
Владимир Путин поручил за месяц ликвидировать мусорный полигон в Балашихе, а губернатор Андрей Воробьев заявил, что закроет свалку за сутки. Однако в реальности закрыть и ликвидировать свалку оказалось не так просто. Сотрудникам Роспотребнадзора пришлось вызывать на подмогу силовиков, чтобы прорваться на полигон ТБО.
Заместитель главного государственного инспектора России в области охраны окружающей среды Наталья Соколова назвала произошедшее беспределом. «Такого открытого и дерзкого сопротивления не помнят даже коллеги из силовых структур. Более суток непрерывной осады», - рассказала инспектор в беседе с изданием РБК.
Роспотребнадзор обратился в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в связи с происшествием на свалке.
Также санитарное ведомство передало в Генпрокуратуру, СКР и ФСБ результаты проверки на свалке «Кучино», согласно которым загрязнение почвы превысило нормы в 1,5 раза, а превышение концентраций загрязняющих веществ в реке Пехорка более чем в 13 раз.
В ближайшее время полигон будет опечатан. По всему периметру установят ограждающие знаки и заградительную цепь при въезде. Росприроднадзор также приступил к аннулированию лицензии ЗАО «Заготовитель», эксплуатирующего полигон.