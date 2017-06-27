В Тюменской области кандидат в спецназ ФСИН впал в кому после «учебного боя»
В Тюменской области во время вступительных испытаний ФСИН один из кандидатов в спецназ ведомства впал в кому после полученных травм. По факту причинения вреда здоровью 21-летнего мужчины проводится расследование
В Тюменской области во время вступительных испытаний Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) один из кандидатов в спецназ ведомства впал в кому после полученных травм. В настоящее время по факту причинения вреда здоровью 21-летнего мужчины проводится расследование.
По версии следствия, 5 мая неизвестный мужчина, находясь на территории, относящейся к ведению УФСИН России по Тюменской области в ходе проведения учебного спарринга причинил молодому человеку 1995 года рождения телесные повреждения, которые повлекли за собой причинение тяжкого вреда здоровью. 21-летний Владислав Елфимов был госпитализирован с проломленным черепом и кровоизлиянием в мозг.
Позднее стало известно, что СКР по факту инцидента возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Родственники пострадавшего Владислава Елфимова считают, что статья слишком «мягкая», так как наказание по ней составляет всего штраф или лишение свободы на 6 месяцев. «Это слишком мягкое наказание за то, что они угробили ребенка и его будущее», - заявила порталу Ura.ru двоюродная сестра пострадавшего Елена Дрозд.
Родственники также рассказали, что представители ФСИН первоначально заявили, что Елфимов «поскользнулся в душе и упал». «Хоть кто будет мне утверждать, что он сам упал, я не поверю. Не мог он сам себе полголовы снести», - заявляла Дрозд.
Семья Елфимова считает, что Владислав пострадал во время учебных боев. По предварительным данным, ФСИН проводила такие спарринги незаконно.
Владислав Елфимов намеревался попасть на работу в спецотряд УФСИН после прохождения службы в десантных войсках. Для поступления в ряды службы исполнения наказаний молодые сотрудники должны были сдать нормативы: кросс, подтягивание, силовые упражнения.
Елена Дрозд сообщила журналистам, что на условиях анонимности ей рассказали о незаконных спарринг-боях, которые якобы должны проходить курсанты ФСИН в виде «посвящения». Елфимов мог получить тяжелые травмы именно во время такого спарринга.