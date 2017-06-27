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27 июня 00:09

Кафе «Му-Му» и Burger King уличили в незаконном установлении высоких цен в аэропортах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки возбудила административное дело в отношении сетевых кафе «Му-Му», «Шоколадница» и Burger King по факту нарушения закона о конкуренции

Фото: Moscowbars.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки возбудила административное дело в отношении сетевых кафе «Му-Му», «Шоколадница» и Burger King по факту нарушения закона о конкуренции. Поводом для разбирательства послужили цены в меню указанных кафе, которые расположены на территории московских аэропортов.

В ФАС инициировали проверку в связи с массовыми жалобами граждан на слишком высокие цены в заведениях. В ходе проверки подтвердилось, что стоимость блюд и напитков кафе «Му-му», «Шоколадницы» и Burger King, расположенных в аэропортах, значительно выше, чем в городских точках питания.

Антимонопольщики обвинили сети в нарушении закона о защите конкуренции, выразившемся в злоупотреблении доминирующим положением на рынке розничной торговли путем установки монопольно высоких цен.

Проверки проводились в московских аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский».

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