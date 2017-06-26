В Хабаровском крае участникам программы «Дальневосточный гектар» отдали чужие огороды
В Хабаровском крае разгорелся скандал, связанный в реализацией программы «Дальневосточный гектар». Участникам программы в качестве бесплатного гектара земли выдали огороды местных жителей
В Хабаровском крае разгорелся скандал, связанный в реализацией программы «Дальневосточный гектар». Участникам программы в качестве бесплатного гектара земли выдали огороды местных жителей. Владельцы приусадебных участков написали жалобу в Общероссийский народный фронт.
Жители деревни Кругликово сообщили, что местная администрация в рамках программы «Дальневосточный гектар» передала в чужую собственность огороды, которые принадлежали сельчанам и их семьям более 50 лет.
Представитель регионального отделения ОНФ Андрей Белоглазов сообщил, что такая ситуация сложилась из-за того, что у большинства селян из действующих документов на руках имеются только права собственности, датированные 1994 годом. Владельцы приусадебных участков несколько лет пытаются поставить эту землю на кадастровый учет, однако чиновники «под разными предлогами отказываются оформлять документы».
В администрации Кругликово заявили, что вопросы по дальневосточному гектару нужно адресовать районной администрации, сообщает РИА «Амур Пресс».
Местные жители уверяют, что в их районе (район имени Лазо) не в первый раз под видом бесплатных гектаров реализуют чужие огороды. Селяне отметили, что поддерживают программу развития регионов Дальнего Востока и приветствуют появление новых жителей, но свою собственность они готовы защищать «с вилами в руках».